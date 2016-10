Tarkoitukseni oli viettää Siperiassa leppoisaa perhe- ja kirjailijaelämää, mutta toisin kävi. Suosittu venäläinen inosmi.ru -sivusto alkoi kääntää Kuukausiliitteen kirjoituksiani venäjäksi, ja ne ovat saaneet kymmeniätuhansia lukijoita.

Paikalliset mediat ovat pyytäneet haastatteluja. Kylämme vesikuskin mukaan kaikki puhuvat nyt meistä. Jakutskissa mies tuli kaupassa kysymään, olemmeko kenties ne suomalaiset. Hän jätti numeronsa ja pyysi ottamaan yhteyttä, jos tarvitsemme apua. Ammatiltaan hän on paleltumiin erikoistunut lääkäri.

Sananvalinnoissa onkin nyt syytä olla tarkkana: esimerkiksi kylämme terveydenhoitaja halusi täsmentää, ettei täällä ole ”jonkinnäköistä terveysasemaa”, kuten kirjoitin, ”vaan välskäri- ja kätilöpiste”.

Olen palannut nyt koulunpenkille – suoraan kyläkoulun tokaluokalle, jossa istun esikoisemme apuna ensimmäiset kouluviikot.

Rankkaa on molemmilla. Koulua on kuutena päivänä viikossa. Opetus on osin venäjäksi, osin sahaksi eli jakuutiksi. Lapsiparka ei ymmärrä kumpaakaan enkä minäkään jälkimmäistä.

Sahan tasavalta on Venäjällä siitä harvinainen paikka, että siellä saa koulussa vähemmistönkielistä opetusta. Esimerkiksi suomalais-ugrilaisissa tasavalloissa opetuskielenä on järjestään venäjä. Silti jo alle kouluikäiset lapset osaavat täällä venäjää, ja Jakutskissa monet tulevat puhumaan hyvää englantia.

Venäjällä harrastetaan armotonta koulushoppailua. Kaupungeissa on kouluja, joita vältetään, ja niitä, joihin on pääsykokeet.

Maalaiskouluja pidetään väliinputoajina. Opettajien palkat ovat niissä pienemmät, ja syrjäseuduille on vaikea houkutella henkilökuntaa. Yliopistoihin pyrittäessä maalaisnuoret ovat heikommassa asemassa. Yhä suurempi osa opiskelupaikoista on maksullisia, ja maalla tulotaso on alempi.

Jakutskissa eräs mies puisteli päätään, että tulemme Pisa-maasta ja laitamme lapsemme täkäläiseen kyläkouluun. Mutta on maalaiskoulussa etunsakin. Kun kaupungissa lapset opiskelevat 30 hengen ryhmissä kahdessa vuorossa, lapsemme luokalla on 12 oppilasta.

Koulussa on kyläkoulun tunnelma. Luokassa on rauhallista, enkä ole havainnut kiusaamista. Opettajia teititellään ja puhutellaan etu- ja isännimellä, mutta suurta etäisyyttä oppilaiden ja opettajien välillä ei silti ole.

Ruokailu on ilmainen, toisin kuin kaupungissa. Ja koulu on lähellä, mikä on talvella etu. Alaluokilla pakkasraja on nimittäin –45 astetta.

Koulu on kylän keskus, siellä pidetään kursseja ja konsertteja. Koululla on tietokoneita ja omat nettisivut. Ja kylän ainoat sisävessat.

Oppilaat käyttävät Venäjällä koulupukua. Tätä perustellaan yleensä tasa-arvolla, mutta epäilen oikeaksi syyksi mieltymystä univormuihin. Köyhän perheen budjettiin sadan euron koulupuku tekee ison loven.

Meihin on suhtauduttu joustavasti. Koulutoimenjohtaja päätti, että lapsemme saa päivittäin tukiopetusta venäjän kielessä.

Ensimmäiset viikot opettanut sijainen tosin oli sitä mieltä, että haittaamme opetusta. Täällä ei ole totuttu ummikkomamuihin. Mutta tämähän ei olekaan Strömsö vaan Siperia. Ja Siperia opettaa, Strömsö ei.

Opetus perustuu mallin toistoon ja lienee vähemmän keskustelevaa kuin Suomessa. Kaunokirjoitus on arvossaan – lapsi vääntää koukeroita jo melko hyvin.

Oppikirjat on painettu Moskovassa. Englannin kirjassa opitaan sanomaan ”I’m a hen” ja “We are not friends at all”. Kirjallisuutta opetetaan paljon – sahaksi ja venäjäksi yhteensä viisi tuntia viikossa.

Oma lempiaineeni on liikunta, vaikka se onkin täällä melko sotilaallista ja kilpailullista.

Oppituntien aiheet ovat konkreettisia: leuanveto, pikajuoksun lähtö ja lentopallon syöttö. Suoritukset arvostellaan ja pannaan järjestykseen. Tunnelma on kuitenkin hyvä. Lopuksi pelataan jotain tai harrastetaan jakuuttilajeja kuten ”härkätaistelua”, jossa vastustajaa vedetään päähän kietaistusta lenkistä.

Tytöt ja pojat urheilevat samassa ryhmässä, mutta tekevät osittain eri asioita.

Iltapäivisin koulussa on ilmaista kerhotoimintaa: jakuuttipainia, jakuuttiloikkaa ja kansallissoittimen eli munniharpun soittoa, mutta lapsemme päätti valita pienoismallikerhon.

Koululaisemme on alkanut edistyä venäjän kielessä. Tällä viikolla hänellä oli isälle pyyntö: älä enää tule kouluun. Se lienee paras kiitos palveluksistani.

Pietarista junalla lähettämämme matkatavaratkin saapuivat viimein perille. Aikaa meni luvatun kolmen viikon sijasta kuusi viikkoa, mutta tärkeintä on, että kaikki on tallella – osa tosin homeessa. Talvivaatteet tulivatkin jo tarpeeseen. Ja huussin lämpöistuin.

Toimittaja Jussi Konttinen kertoo tällä palstalla perheensä elämästä Siperiassa.