Aateloidut jääkiekkoleijonat ottavat nyt paikkansa Suomen aateliston joukossa

Vuoden 1912 jälkeen Suomessa ei myönnetty aatelisarvoja vuosikymmeniin, mutta vuodesta 1985 alkaen Jääkiekkomuseo on aateloinut suomalaisessa jääkiekkoilussa erityisen ansioituneita henkilöitä Jääkiekkoleijonan arvonimellä, kuten se verkkosivuillaan kertoo.

Suomen satavuotisjuhlan lähestyessä on aika yhdistää vanhat aatelissuvut ja uusi aatelisto.

Kuten Ritarihuone myös Jääkiekkomuseo pitää aatelisista tarkkaa rekisteriä, johon merkitään aateloinnin järjestysnumero.

Näin on luontevaa, että Jääkiekkoleijonaksi numerolla 226 aateloitu Ville Peltonen liittyy aatelissukuun numero 226 eli Etholéneihin.

Peltonen pelasi yhdeksän kautta Pohjois-Amerikassa, ja siellä myös sukulainen, vara-amiraali Arvid Adolf Etholén toimi Venäjälle kuuluneen Alaskan kuvernöörinä 1840–1845.

Kiekkoleijonaksi numerolla 149 aateloitu pohdiskeleva valmentaja Alpo Suhonen liittyy aatelissukuun numero 149. Akateemikko Georg Henrik von Wrightin suku (149) on imarreltu.

Taitohyökkääjä Timo Sutista (leijona numero 81) kutsuttiin lempinimellä ”Taiteilija”, joten hän on tervetullut Tawastjernan taiteilijasukuun (aatelissuku 81).

Valmentaja Hannu ”Jortsu” Jortikka (183) taas voittaa sukunimen kauneudessa päästessään Silfverswaniksi (183), joiden vaakunassakin on viehkeä joutsen.

Erotuomari Karl-Gustav Kaislasta (73) tulee oikeutetusti Karl-Gustav Ehrnrooth (73), sillä juuri Carl Gustaf Ehrnroothin ansioiden vuoksi tämä sukuhaara aateloitiin vuonna 1801.

Leijonat myös pelastavat sammuneita sukuja.

Sami Kapanen (224) perustaa uudestaan Lavoniuksen aatelissuvun (224), ja näin kipeän avioeron kokenut Kapanen voi itsekin aloittaa uuden elämän.

Suomessa sammuneen Mannerstråle-suvun (148) elvyttää Curre Lindström (148), joka saa suvun ruotsalaisesta haarasta uusia sukulaisia.

Kalervo Kummolalla (106) on yksinäistä Suomen ainoana Reuterskiöldinä (106), mutta Kalervo Reuterskiöld voi lohdukseen hyräillä suvun ruotsalaiseen haaraan kuuluvan Lennart Reuterskiöldin White Christmas -laulun ruotsinnosta Jag drömmer om en jul hemma.

SM-liigan parhaan puolustajan palkinto kantaa Pekka ”Rocky” Rautakallion (91) nimeä. Nyt kivikovasta puolustajasta tulee Ehrenstolpe (91), ja sammunut sukuhan muistetaan Carl Henrik Ehrenstolpesta, joka Oulun läänin maaherrana 1809–1820 oli niin tyly, että joutui eroamaan. Hän muutti Viroon ja kuoli sinne.

Teemu Selänne (232) liittyisi aatelisnumeronsa perusteella Rein-sukuun (232). Mutta legendaarisen numero 8:n kohdalla on syytä tehdä poikkeus ja valita uusi suku pelinumeron mukaan. Silloin hänestä tulee kreivi Teemu Mannerheim (8).

Maalivahtina tunnettu Nurmisen Pasi eli Nupe on aateloitu numerolla 214, joten hänestä tulee von Julinin (214) Nupe. Nurmisen ilmaveivi lentokoneen portaissa vuoden 2011 MM-juhlinnan yhteydessä on tärkeä osa Suomen historiaa, mutta värikästä oli myös vuonna 1849 aateloidun Johan Jacob Julinin elämä. Hän oli naimisissa neljä kertaa, ja hänen kolmas ja neljäs puolisonsa olivat Jägerskiöldin siskokset. Heistä nuorempi synnytti tyttären, joka taas synnytti C. G. E. Mannerheimin.

Näin siis Pasi Nurminen olisi tavallaan Mannerheimin isoisä, mutta myös Juhani ”Tami” Tammisen ”esi-isä”, sillä Tami (79) liittyy Jägerskiöld-sukuun (79). Jägerskiöldit ovat tavallisia aatelisia, eivät vapaaherrallinen tai kreivisuku. Se on hieman noloa, mutta nyt suvun arvostusta nostaa se, että siihen liittyy Aurinkokuningas.

Jukka Pylväs