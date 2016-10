Ystävämme banaanikärpäset

Kaikkea on kokeiltu.

On rakennettu pyydys viinietikasta, vedestä ja tiskiaineesta. Ei tehonnut. On kokeiltu muovikelmutemppu. Ei tehonnut. On kokeiltu viiniansa ja limsa-ansa. On yritetty lätkiä niitä kuoliaaksi ja pyydystää niitä pölynimurilla.

Kaikkien ponnistelujen jälkeen keittiöön pesiytynyt banaanikärpäsyhdyskunta on vain jatkanut iloista elämäänsä.

Johtopäätös: banaanikärpäset ovat sesonkiriesa, johon on vain sopeuduttava.

Ehkä tarmo kannattaisikin keskittää omaan jaksamiseen. Sitä ehkä helpottaa, jos oppii arvostamaan banaanikärpäsiä.

Ja arvostamisen aihetta toden totta on paljon. Banaanikärpästä on nimittäin käytetty laboratoriotutkimuksen mallieläimenä 1900-luvun alusta saakka, varsinkin perinnöllisyystieteellisessä tutkimuksessa.

Biokemisti Susanna Valanne Tampereen yliopistosta osaa kertoa, miten valtava merkitys banaanikärpäsillä on ollut ihmiskunnalle.

”Banaanikärpänen on ensimmäinen organismi, josta tajuttiin, että geenit sijaitsevat kromosomeissa”, hän kertoo.

Oikeastaan koko geenitutkimus on siis saanut alkunsa banaanikärpäsistä.

Valanne työskentelee tutkimusryhmässä, joka selvittää banaanikärpästen avulla synnynnäistä immuniteettia. Joskus tulevaisuudessa voidaan ehkä kehittää sovelluksia, jotka auttavat esimerkiksi pienten keskosten selviytymistä, sillä heidän kannaltaan synnynnäinen immuniteetti on erityisen tärkeä ominaisuus.

Sitten tulee sensaatio:

”Mutta haluatko vinkin, miten banaanikärpäsistä voi päästä eroon?” Valanne kysyy.

”Kannattaa sekoittaa kolmasosa omenaviinietikkaa, kaksi kolmasosaa vettä ja lisätä muutama tippa astianpesuainetta. Se tehoaa.”