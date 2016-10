Donaldin periaatteet

Donald on röyhkeä ja menestynyt liikemies, huonosti käyttäytyvä, rikas äijä, jolla on ollut kolme vaimoa ja ”joukoittain naisia sen lisäksi”, kuten hän itse rehvastelee.

Donaldilla on kolme periaatetta:

Suoruudella ei pääse pitkälle niin kauan kuin ei osaa käyttää sitä oveluuden yhtenä muotona.

Kunniallisuudella ei potki pitkälle. Petos ja huijaus on varmempi tie.

Älä koskaan pelkää ihmisiä. Röyhkeinkin rehentelijä hukkaa tyylinsä törmätessään toiseen vielä röyhkeämpään.

Christer Kihlmanin Kallis prinssi (1975) on taidokas romaani, jonka päähenkilö Donald Blaadh on ehdottoman vastenmielinen ja kiehtova hahmo. Tarinassa on myös voimakas moraalinen opetus. Jos nyt joku haluaisi esimerkiksi Yhdysvalloissa lukea sen ja ottaa opikseen, englanninnoksen Sweet Prince voi ostaa käytettynä Amazonista muutamalla dollarilla.