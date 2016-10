Mitä yhteistä on laulaja Kanye Westillä ja Mikael Gabrielilla?

Ainakin se, että he ovat mieltyneet samaan takkimalliin. Kanye Westin takki on maastokuosinen, Mikael Gabrielin vihreä ja kiiltäväpintainen.

Pusakka on vyötärömittainen ja muodoltaan pussimainen, ja siinä on leveät resorit kauluksessa, vyötäröllä sekä hihansuissa. Osassa takeista on hihassa hauiksen kohdalla vetoketjullinen tasku ja lenkit kyniä varten.

Kuulostaako ja näyttääkö tutulta?

Tietenkin.

Pilottipusakka on tänä syksynä taas muotia, mikä on komea saavutus veteraanilta. Takin tarina alkoi nimittäin jo yli 60 vuotta sitten.

Nimensä mukaisesti pusakka suunniteltiin alun perin lentäjille. Kun he tekivät työtään paineistamattomissa ohjaamoissa, he tarvitsivat takin, joka piti heidät lämpimänä ja suojasi tuulelta.

Ensimmäiset lentäjien pusakat olivat nahkaa, ja osassa niistä oli lampaankarvavuori ja turkiskaulus. Mutta jos lentäjä joutui juoksemaan koneelleen sateessa, takki kastui ja yläilmoissa se jäätyi.

Tarvittiin siis materiaali, joka pysyisi kuivana kaikissa sääoloissa eikä veisi yhtä paljon tilaa ohjaamosta kuin paksu karvavuorinen takki. Suihkumoottoreiden myötä pieniin ohjaamoihin oli nimittäin alkanut ilmestyä yhä enemmän tekniikkaa.

Pilottitakki on evoluution tulos. Nylon keksittiin jo ennen toista maailmansotaa, mutta aluksi uutta materiaalia riitti vain laskuvarjoihin. Kun tehtaiden tuotantomäärät kasvoivat, nylonista alettiin valmistaa myös pilottitakkeja.

Suuri yleisö pääsi pusakan makuun 1950-luvun puolivälissä, ja sen jälkeen takin elämä on ollut yhtä lentoa. Katumuotiin pilottitakki tuli Vietnamin sodan vaikutuksesta. Myöhemmin sen omivat punkkarit ja skinheadit. Nahkaiset maastokengät, tiukat farkut ja pilottitakki olivat heidän univormunsa. 1980-luvulla pilotti oli kaiken nuorison suuri suosikki Suomessa.

Pilottitakki on esiintynyt myös valkokankaalla, esimerkiksi Steve McQueenin yllä Metsästäjä-elokuvassa. Nahkainen versio suojasi Harrison Fordia Indiana Jonesissa ja Tom Cruisea Top Gunissa.

Takkiin on liitetty mielikuvia miehekkyydestä, nuoruudesta, seksikkyydestä ja rohkeudesta. Ehkä siksi pilottitakki kiehtoo myös muodinluojia, jotka ovat leiponeet siitä niin monenlaisia mukaelmia, että toisinaan alkuperää on ollut vaikea edes tunnistaa.

Takista näyttävät innostuneen varsinkin miessuunnittelijat, esimerkiksi belgialaiset Raf Simons ja Dries van Noten sekä japanilainen Yohji Yamamoto.

Mutta on italialainen Donatella Versacekin tehnyt siitä version. Hänen pilottinsa on luonnollisesti koristeltu keltaisilla versacemaisilla kiekurakuviolla.

Ensimmäiset havainnot pilottitakin viimeisimmistä tulemista tehtiin loppuvuodesta 2014. Silloin se nähtiin tyylistään tiedetyn valokuvamalli Kate Mossin ja julkisuudesta tunnetun Kim Kardashianin yllä.

Sen jälkeen pilottitakki on kerännyt yhä lisää ilmaa siipiensä alle, ja nyt sitä haetaan netistä enemmän kuin mitään muuta muotivaatetta. Pilottitakkia myydään jokaisen muotikaupan ikkunassa, ja sitä näkee jopa lastentarhoissa.

Takista on versiot kaikille tuloluokille. Vero Modan takki maksaa neljäkymmentä euroa, Kanye Westin Adidakselle suunnittelema Yeezy-malliston pusakka yli 1 700 euroa.

Pilottitakkia myydään tänä syksynä jopa Stockmannin naistenosastolla. Varakkaampien rouvien vaate on musta ja ylellinen. Kun alkuperäisessä lentäjänpusakassa oli lammasvuori, Burberryn takin etu- ja takaosa on somistettu kanilla ja supikoiralla. Pilottitakkia ei siis ole karvoihin katsominen.