Näin me muistamme Mannerheimin – lukijat kertovat, miten Marski kiitti, kätteli, laski rahojaan ja pelasti paistin

HS pyysi marraskuun alussa lukijoitaan lähettämään muistojaan kohtaamisista Suomen marsalkka Gustaf Mannerheimin kanssa. Alla on parikymmentä lukijoiden jakamaa muistoa, joissa Marski esiintyy niin jämeränä johtajana kuin pihinä yöpyjänä majatalossa.

Osa lukijoiden muistoista on julkaistu myös torstaina 24. marraskuuta ilmestyneessä HS Teema -lehdessä, jonka aiheena on Mannerheimin elämän värikkäät käänteet. Teema-lehti on Kuukausiliitteen tekijöiden tekemä aikakauslehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lisätietoja Teema-lehdestä osoitteessa HS.fi/teema.

PYSÄYTTÄVÄ KUVAUSKOHDE

Toini Tarkki

Mummuni Toini Tarkki osallistui Noormarkun lottien toimintaan. 1930-luvulla hän oli lottaleirillä, jossa Mannerheim vieraili. Mummuni oli ottanut kameran mukaan, ja Mannerheimin tarkastaessa lottien rivistöä hän suuntasi sen marsalkkaa kohti. Marsalkka huomasi kameran, kääntyi kuvaajaan päin ja tervehti sotilaallisesti viemällä käden päähineeseen.

Mummuni häkeltyi tilanteesta niin, että unohti painaa laukaisinta. Kun hän vihdoin toipui hämmennyksestä ja muisti laukaista kameran, oli marsalkka jo jatkanut matkaa. Siitä meillä on muistona valokuva pois kävelevästä Mannerheimista.”

Ari Wan, Helsinki

MARSKIN TERVEHDYS

”Asuin pikkupoikana, sotavuosina, Mikkelissä Porrassalmenkadulla vastapäätä Lääninsairaalaa, joka toimi sotilassairaalana. Mannerheimilla oli tapana aika ajoin käydä sairaalassa tervehtimässä haavoittuneita.

Kerran seisoskelin sairaalan edessä, kun Marski taas saapui. Olin parin metrin päässä, kun hän nousi autostaan adjutanttinsa kanssa ja lähti kohti sairaalan ovea. Otin vaistomaisesti asennon ja vedin käteni sotilastervehdykseen.

Kaikki tuntui menevän hyvin, kunnes huomasin, että Marski kääntyikin takaisin, tuli eteeni, kumartui lähemmäksi minua ja teki täydellisen sotilastervehdyksen. Hölmistyin aluksi, mutta hänen rauhallinen tutkiva katseensa rauhoitti välittömästi. Katsoimme toisiamme silmiin muutaman ohikiitävän sekunnin. Sitten hän kääntyi jälleen ja jatkoi menoaan sairaalaan.

Hetkessä oli jotain käsittämättömän suurta.”

Lippo Lapola, Espoo

MARSKILTA UNOHTUI JOTAIN

”Muistan, kun isovanhempieni ystävä Alma Palm kertoi työstään sisäkkönä Pyhäniemen kartanossa Hollolassa, jossa myös Mannerheim vieraili matkoillaan. Alma palveli sisäkön roolissa myös Mannerheimia, huolehti muun muassa tämän huoneen siisteydestä. Kerran kun Mannerheim oli lähdössä pois, tämä oli jättänyt yöpöydälleen pari pientä kolikkoa kiitokseksi.

Palkkio oli kuitenkin niin vähäinen, että Almaa suututti. Kun Mannerheim oli ulko-ovella, Alma meni tämän luokse ja palautti kolikot sanoen: ’Herralta taisi unohtua jotakin.’”

Raija Hurme, Helsinki

PIKAKOMENNUS SAAPPAIDEN TAKIA

Ӏitini Sirkka oli 13-vuotias, kun perheen kotioveen koputettiin. Elettiin jatkosodan aikaa.

Sirkka avasi oven, ja Mikkelin Tavastinkadulla sijainneen kodin rappusilla seisoi Mannerheimin adjutantti O. R. Bäckman. ’Onko isäsi kotona?’ tämä kysyi hengästyneenä. Sirkka haki isänsä Albin Tyrväisen, joka oli armeijan varustekorjaamon esimies. Bäckman kuiskutti asiansa, ja siitä paikasta molemmat läksivät pyörillä matkaan.

Parin tunnin kuluttua Albin palasi. Mannerheimin ratsastussaappaasta oli kuulemma revennyt sauma, ja se oli pitänyt korjata pikavauhtia, jotta ylipäällikkö voisi lähteä ratsastuslenkille Mikkelin Petroffin kankaalle.”

Olli Auvinen, Järvenpää

SYYLINKEJÄ MARSKILLE

”Isoäitini Aune Kansanen oli Lahden Hollolassa ompelijana. Hän oli tilauksesta tehnyt Mannerheimille useamman parin syylinkejä eli lampaanvillasta huovuttamalla tehtyjä ’sukkia’, joita käytettiin nahkasaappaissa. Eivät kuulemma hiertäneet saappaissa mutta olivat lämpöiset.

Tämä asia on ollut mummoni ylpeydenaihe: marsalkka kelpuutti hänen tekemänsä syylingit! Itsekin olen nähnyt niitä, ja ne ovat kyllä kamalan epäesteettiset.”

Pirjo Lattu, Lappeenranta

ILMAISET LÄÄKKEET

”Isäni työskenteli sodan jälkeen proviisorina Wilhelmsin apteekissa Helsingissä Aleksanterinkadulla. Siellä asioi toisinaan myös Mannerheim.

Mannerheim maksoi ostoksensa šekillä. Työntekijät lunastivat näitä šekkejä itse halutessaan marsalkan nimikirjoituksen. Tämä oli tietysti edullista Mannerheimille. Rahat eivät menneetkään hänen tililtään.”

Katrina Määttänen, Tampere

TIUKKA PAIKKA

”Isäni Vilho Luukkanen kirjasi talteen tilanteen Poventsan kaupungissa 20.6.1942. Isäni kirjoitti:

Olin lohkon päällikkönä Poventsassa. Otin aurinkoa komentokorsuni liepeillä, kun näin kolmen tai neljän henkilöauton lähestyvän. Ne ohittivat paikan, jossa oli vihollisen tykistön tulenjohtajan tähtäyspiste. Tuohon paikkaan ammuttiin aina, kun hevonen tai auto oli tulossa kaupunkiin. Sen takia autojen ei koskaan sallittu tulla tuon pisteen ohi.

Nyt vasta olisi hieno maali, jos vihollisen tähystäjä olisi tarkkana! Matkustajat – Mannerheim, puolustusministeri Walden ja muita korkea-arvoisia upseereita – nousevat autosta ja seisovat ryhmässä. Katsovat kiikareilla, joiden linssit kiiltelevät auringossa.

Vihollisen tähystäjä on ilmeisesti selvinnyt hämmästyksestään ja keksinyt lihavan maalin. Kohta räiskähtääkin seurueen vaiheilla.

Kun hätä korkeiden vieraiden joukossa on suurin, on apukin lähellä. Meitä tukeva tykistö, majuri Vesenterän patteristo, peittää vastarannan tuli-iskulla, ja näin on puolin ja toisin tervehdykset vaihdettu sekä vieraiden uteliaisuus tyydytetty. Seurue selviää säikähdyksellä. Kapteeni Ahti Petramaa haavoittuu kuitenkin vaikeasti.

Tämä oli ainutlaatuinen näytelmä, jolla olisi voinut olla arvaamattomat seuraukset, jos vihollisen tulenjohtajat ja suorasuuntausaseet olisivat olleet hiukan valppaampia.

Tällaisia maalejahan me puolin ja toisin tavoittelimme.”

Olavi Luukkanen, Sipoo

SURUNVALITTELU

”Vuonna 1940 olin seitsemänvuotias Kainuun evakkotyttö. Saimme kartongille painetun, Mannerheimin allekirjoituksella varustetun surunvalittelun:

Velvollisuuteni on ilmoittaa, että 27.2.1940 Rv. alik. Heikki Karttunen on kaatunut taistelussa isänmaan vapauden ja kaiken sen puolesta, mikä on pyhää ja kallista. Valitan syvää suruanne, mutta lohduttakoon teitä tietoisuus, että olette saanut antaa Suomelle kalleimman uhrin. Vahvistakoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala.

– Mannerheim

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta sain sotakummit, toisen Suomesta ja toisen Sveitsistä. Heillä on ollut erittäin suuri merkitys elämäni kulkuun.”

Aulikki Karttunen, Vantaa

ITKETTÄVÄ UUTINEN

Vuonna 1951 olin kolmevuotias. Muistan, kuinka äitini, evakko, istuu keittiössä ja itkee lohduttomasti. Haen satukirjan, kiipeän äitini syliin ja alan lohduttaa häntä osoittaen sormella satukirjan kuvia: ’Katso äiti orava, älä itke! Mitä sinä itket?’

Äitini vastaa: ’Mannerheim on kuollut.’”

Eila Ruohonen, Helsinki

”PERKELEEN VERENIMIJÄ”

”Isäni oli syntynyt vuonna 1912. Hän oli osallistunut talvi- ja jatkosotaan väestönsuojelutehtävissä ja työvelvollisena.

Uutinen Mannerheimin kuolemasta 1951 oli radion kautta levinnyt kotikylälleni Juukaan. Isäni oli kuullut sen kyläkaupassa, jossa kylän naiset olivat itkeneet Mannerheimin kuolemaa. Kun isäni tuli aamulla ennen kouluun lähtöäni kotiin, hän heti oven aukaistuaan kertoi uutisen: ’Nyt se perkeleen verenimijä on viimeinkin kuollut!’

Voiko oman mielipiteensä selkeämmin sanoa?”

Asko Räsänen, Karkkila

PITKÄ, VANHA UKKO

”Nuorena poikana, ehkä vuonna 1945 tai 1946, olin kesälaitumella sukulaisteni luona Pernajan kunnassa. Paikka oli Lill-Särklax-niminen syytinkitila, jossa asui myös eläkkeellä ollut entinen oikeusministeri, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Karl Söderholm naispalvelijoineen.

Yhtenä päivänä istuimme ruokailemassa, kun pihaan lipui iso musta auto, jonka lokasuojaan oli kiinnitetty Suomen vaakunalippu. Setäni, vapaussodan veteraani, pomppasi pystyyn ja huusi: ”Mannerheim!” Hän ryntäsi ulos, ja minä tietysti perässä.

Autosta nousi pitkä, vanha ukko, jota setäni puhutteli kunnioittavasti. Minut komennettiin aukaisemaan pääovea. Mannerheim meni Söderholmin luo ja viipyi kolmisen varttia, jonka jälkeen tilanne oli ohi ja kaikki ennallaan.

Minulle ei koskaan selvinnyt vierailun syy. Olisiko se ollut kohteliaisuuskäynti vai pohtivatko vanhat tuttavat keskenään Suomen tasavallan senhetkisiä ongelmatilanteita?”

Karl E. Åberg, Inkoo

LUKKO MAITOHUONEEN OVEEN

”Kerro nyt muistelon, jonka Henrik Sumelius minulle kertoi:

Vastavalmistuneena agronomina Sumelius oli juuri tullut tilanhoitajaksi Mannerheimin kansalta lahjaksi saamaan Kirkniemen kartanoon Lohjalle. Kartanossa oli yli satapäinen lypsykarja. Tilan taloudesta vastaavana häntä harmitti, että Marskin emännöitsijä lähetti lähes päivittäin keittiöpiiat maitohuoneeseen kuorimaan jäähtymässä olevista maitotonkista pinnalle noussutta kermaa. Siitä johtuen meijeriin lähetettävä maito oli laihaa ja tilityshinta heikko.

Viimein Sumelius keräsi rohkeutta ja pyysi audienssia marsalkalta ja esitti harminsa asiasta. Marsalkka oli pitkän aikaa hiljaa, se tuntui ikuisuudelta, kunnes viimein lausahti: ’Kuulkaahan agronomi. Minä olen jo vanha mies, ja minä pidän kovasti emännöitsijäni laittamasta ruoasta. Tästä asiasta me emme nyt puhu emännöitsijälle mitään. Mutta ratkaisemme asian niin, että agronomi saa laittaa lukon maitohuoneen oveen.’”

Johannes Ijas, Vantaa

ÄLÄ KÄTTELE LIIAN KOVAA

”Jatkosodan aikana maamme suurin kadettikurssi 26 päättyi 4.6.1943 nimitystilaisuteen Presidentinlinnassa. Meitä oli 407 kadettia yhdeksässä rivissä.

Kello 11.00 Suomen marsalkka astui saliin kenraaliensa kanssa. Hän puhui lyhyesti korostaen erityisesti itsekuria, uhrimieltä ja ritallisuutta. Puheen jälkeen puolustusministeri, kenraali Rudolf Walden nouti tasavallan presidentin Risto Rytin valtiosaliin. Presidentti puhui Marskia pidempään, muun muassa upseerin velvollisuudesta kehittää itseään. Sitten presidentti ylensi kadetit vakinaisen väen upseeriksi ja nimitti meidät upseerin virkoihin. Vannoimme sotatuomarille upseerinvalan. Sitten presidentti ja marsalkka toivottivat meille onnea kätellen kaikki. Sitä harjoiteltiin koululla edellisiltana, ja kouluttajat sanoivat, ettei marsalkan kättä saa kovin puristaa.

Tämä marsalkalle esittäytyminen, ’Herra marsalkka, kadetti Vuorio’, ja kädenpuristus on elämäni tähtihetki. Vieläkin näen suoraryhtisen marsalkan isällisen ilmeen, kun suljen silmäni.

Tilaisuuden päätyttyä presidentti ja marsalkka poistuivat salista. Päästyään kynnyksen yli Mannerheim pysähtyi, kääntyi ympäri, astui salin puolelle ja pilke silmäkulmassaan sanoi: ’Toivotan herroille upseereille hauskaa ilta ja yötä.’

Tästä suuresta kadettiveljien joukosta on jäljellä enää 7. Itse olen vanhin, 97-vuotias.”

Olli Vuorio, Vantaa

YLIPÄÄLLIKÖN NIMIKIRJOITUS

”Synnyinkotini oli Siiranmäellä, keskellä rakenteilla olevaa VT-puolustuslinjaa, 50 metriä nykyisestä Siiranmäen taistelun muistomerkistä. VT-linjan rakentamista kävi tarkastamassa myös Mannerheim 28.5.1943. Muistan ajan hyvin, sillä olin viimeistä päivää viisivuotias. Äitini sanoi, että mennään pyytämään marsalkalta nimikirjoitus.

Muistan marsalkan auton, joka seisoi maantiellä talomme kohdalla. Sen katto oli käännetty alas avoautoksi. Marsalkka kätteli minut, vaikka siihen aikaan ei lapsia usein kätelty. Sitten marsalkka istahti etuistuimelle, jossa hän hansikaslokeron kohdalta veti kirjoitusalustan. Adjutantti ojensi hänelle kynän, ja hän kirjoitti hyvin hitaasti. Tuloksena oli täysin samanlainen nimikirjoitus kuin hänen päiväkäskyissään ja muissa dokumenteissa.

Minulle on myöhemmin kerrottu, että äiti tarjosi marsalkalle kirjasesta puhdasta sivua, mutta hän halusi kirjoittaa siihen, missä oli seuraavan nimen paikka. Seuraavillekin vieraille tarjottiin myöhemmin puhdasta sivua, mutta he halusivat ja kirjoittivat nimensä samalle sivulle.”

Kyösti Pulliainen, Helsinki

MANNERHEIM PELASTI PÄÄRUUAN

”Tätini Birgit Helenius toimi lottana jatkosodan aikana päämajan viestikeskus Lokissa ja osallistui muun muassa Mannerheimin junan ravintolavaunussa tarjoilutehtäviin. Hän oli saanut tehtäväkseen tarjoilla junamatkan aikana illallisen. Pääruoka, paisti, oli vadilla hänen käsissään, kun juna ajoi vaihteeseen ja heilahti rajusti.

”Herregud, vad händer!” Paisti oli kaatua suoraan Mannerheimin syliin. Mannerheim otti salamannopeasti myös kiinni paistivadista ja sanoi ”Om jag skulle också hålla lite” – ja tilanne oli pelastettu.

Birgit myös poimi itse kielokimpun Mannerheimin työpöydälle tämän syntymäpäiväksi, 4. kesäkuuta. Mannerheim muisti nuorta lottaa käsin kirjoittamillaan kiitossanoilla kuvassaan: ’Lotta Birgit Heleniukselle kiitollisuudella ystävällisestä avusta junan ravintolavaunussa. Mannerheim. 24.XII -44.’

Kuva on jälkipolvilla muistona. Teksti siinä on vaalennut. Muisto säilyy.”

Markku Helenius, Jyväskylä

ONKO NEIDILLÄ POMMISUOJA?

”Tätini Martta Saarinen oli koko sota-ajan tarjoilijana ravintola Savoyssa. Ollessaan Helsingissä Mannerheim usein lounasti ja nautti päivällisiä ravintolan kabinetissa.

Ravintolassa oltiin tietoisia Marskin vaatimuksista ruuan, juoman ja palvelun suhteen. Pula-ajasta huolimatta raaka-aineiden tuli olla ensiluokkaisia, ja kahvi keitettiin aina aidoista pavuista. Kahvin kera tarjottiin pitkään vatkattua Munk-likööriä – näin liköörin pintaan muodostui vaahtokerros, kun sitä kaadettiin laseihin. Jos Mannerheimilla oli mukanaan isompi seurue, tarvittiin monta tarjoilijaa kabinetin seinänvierustalle likööripulloja ravistamaan.

Kerran Mannerheim esitti tädilleni henkilökohtaisen kysymyksen: ’Onko neidillä hyvä pommisuoja?’ Tätini kertoi häkeltyneensä siinä määrin huomionosoituksesta, ettei kyennyt muuta kuin nyökkäämään.”

Marita Rekala, Helsinki

SOOME POIKKA

”Olin viisivuotias, ja olimme syksyllä 1942 kävelyllä menossa Seurasaareen, kun meitä vastaan tuli Seurasaarentiellä ilmielävä marsalkka Mannerheim ja hänen adjutanttinsa ratsujensa selässä. Yllättävä kohtaamisemme huipentui seuraavanlaiseen keskusteluun:

Minä (äidin tiukasta kehotuksesta): ’Päivää.’

Mannerheim (korkeuksista): ’Hyve peive, Soome poikka.’”

Pentti Saarenoja, Helsinki

MANNERHEIMIN HEVOSEN SELÄSSÄ

”Oli loppukesä 1943. Asuimme Rajasaarentie 7:ssä, Paavo Nurmen talossa, nykyistä Sibelius-puistoa vastapäätä. Nykyisen puiston alue oli tuolloin metsäinen, ja sitä kiersi hiekkapintainen ratsutie rantaan, sieltä ylös Rajasaarentien viertä aina Mechelininkadun reunaan, josta se jatkui autopataljoonan hevostalleille. Mannerheim kävi siellä ratsastamassa Helsingissä ollessaan.

Olimme äitini kanssa ulkona leikkimässä. Rajasaarentien rouvilla oli tapana kerääntyä ikkunaan katselemaan, kun ylipäällikkö ratsasti ohi. Niin myös tällä kertaa. Mutta sitten Mannerheim yllättäen pysähtyikin ja alkoi jutella äitini kanssa. Marski oli kuulemma kysynyt myös minulta, missä isä on. Minä, kiharatukkainen kolmevuotias pellavapää, kailotin, että isä on sodassa. ’Mitä isi siellä sodassa tekee?’, kysyi ylipäällikkö. Äiti nolostui, kun kajautin koko pihan kuullen: ’Isi ampuu ryssää.’

Marski pörrötti tukkaani, nosti minut hevosen selkään ja lähti ratsastamaan Rajasaarentien viertä ylöspäin. Naapurit jäivät ikkunoihinsa tuijottamaan, kuinka ratsastin Suomen marsalkan kyydissä aina Lehtovaaran kulmalle saakka.”

Raimo Leskinen, Helsinki

VAPAUDENRISTIN TARINA

”Isäni, 25-vuotias vänrikki Toivo Jussila, kirjoitti etulinjan korsusta sotamarsalkalle kirjeen 12.1.1942. Hän ehdotti, että Mannerheim myöntäisi Vapaudenristin kaikille äideille yhteisesti ja että Vapaudenristiä säilytettäisiin eduskunnan juhlasalissa. Mannerheimin hyväksyi ehdotuksen ja Vapaudenristi myönnettiin. Mannerheimin päätöksellä Vapaudenristi ja siihen liittyvä päiväkäsky on sijoitettu eduskunnan valtiosaliin, kuten isäni ehdotti.

Päiväkäskyn tekstissä todetaan: ’Olkoon Vapaudenristi tulevillekin sukupolville tunnuskuvana äidin pyhästä kutsumuksesta kasvattaa tämän kansan lapsiin palava vapaudentahto, joka ikuisiksi ajoiksi on turvaava maallemme kalliisti lunastetun itsenäisyyden ja kansallemme sisäisen suuruuden. Vapaudenristi on myönnetty 10.5.1942.’

Isäni oli koko elämänsä ajan ylpeä ja onnellinen siitä, että Mannerheim oli hyväksynyt hänen ehdotuksensa. Isäni ja äitini saivat myös kotiinsa Vapaudenristin.

Ollessani puolustusministerinä minuun otti yhteyttä Mannerheimin nuorempana adjutanttina toiminut O. R. Bäckman, joka kertoi muistavansa asian käsittelyn ja että Mannerheim oli innostunut ehdotuksesta. Tapasin adjutantin myöhemmin usein ja olimme muun muassa Marskin majalla Lopella yhteisessä juhlassa.”

Anneli Taina, Tampere

ISÄ ASTUI MARSKIN VARPAILLE

”Vuonna 1913 syntynyt isäni suoritti asevelvollisuutensa Helsingin komennuskomppaniassa. Hän toimitti muun muassa lähetin tehtäviä.

Erään kerran hän oli ollut pääesikunnassa jossain eteistilassa. Oli tullut iso joukko ’sotaherroja’. Isä oli astunut käsi lipassa pari askelta taakse päin heitä väistääkseen – ja astunut Mannerheimin varpaille!

Olen aina ylpeillyt isäni ’urotyöllä’. ’Mun isäpäs on astunu Mannerheimin varpahille.’”

Raija-Liisa Jokela, Laihia