HS maaliskuussa 2013: Mauno Koivisto: kiroileva, kekseliäs ja kippuravarpainen

Kuukausiliite

Manun jalka kasvoi

"Vuonna 1979 keräsimme Suomen Kenkäneuvoston juhlanäyttelyyn suomalaisten isokenkäisten kenkiä. Haimme kengät myös pääministeri Koiviston kotoa. Tellervo mietti, voiko Manun isoja kenkiä antaa, sillä kengät oli kolmeen kertaan pohjattu uudelleen ja saatu jotenkuten sopiviksi.

Kun näyttely vuonna 1980 avattiin, selvisi isokenkäisten järjestys.

Koiviston kengät olivat numeroa 46, Kekkosen numeroa 45, Sorsan 43 ja Väyrysen 42.

Ero Koiviston hyväksi paljastui myöhemmin vielä suuremmaksi.

Kun Koivistosta tuli presidentti, hänelle hankittiin kotimaisia kenkiä käyttöön. Sain tehtäväkseni mitata presidentin jalan, sillä kengät valmistettiin mittatilaustyönä.

Menin Presidentinlinnaan mittaamaan. Olin lukenut, että Koivisto olisi lapsuudessaan ulkoillut sisarustensa kanssa vuorotellen yksillä kengillä. Jaloista näki, että ne olivat tottuneet liian pieniin jalkineisiin. Presidentti naureskeli, että oli koko ikänsä joutunut tyytymään vain kaupan suurimpaan kokoon. Yritin varovasti painella muhkuraisia varpaita suoriksi.

Kooksi tuli 48.

Koivisto sai vasta lähes kuusikymppisenä ensimmäisen kerran itselleen täysin sopivat kengät."

Leena Aro, valokuvaaja, Kenkäneuvoston tiedottaja

"Samaa paskaa veivataan", Koivisto kirosi

"Syyskuussa 1989 luulin hetken, että nyt tulee turpaan tasavallan presidentiltä.

Olin pyytänyt Mauno Koivistolta haastattelua Helsingin Sanomiin ulkopolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä. Koivisto oli lähdössä ensi vierailulleen Länsi-Saksaan, ja Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatšov oli tulossa Suomeen. Itä-Eurooppa alkoi kuplia, Viro irrottautua Neuvostoliiton otteesta ja Suomi lähentyä Euroopan yhteisöjä. Kysyttävää oli paljon.

Koivisto asetti haastattelulle yhden ehdon: Paavo Väyrysestä hän ei halua puhua.

Julkisuuteen oli juuri tullut Väyrysen vanha kirje, josta kävi ilmi, miten Väyrynen ja ministerineuvos Viktor Vladimirov olivat syksyllä 1981 juonineet käyttävänsä idänsuhteita ja idänkauppaa Ahti Karjalaisen tukemiseksi vuoden 1982 presidentinvaaleissa.

Kirjeestä nousi kova kohina, ja Koivisto oli jo ehtinyt moittia Väyrysen temppuja. Väyrynen ja keskusta latasivat takaisin syytöksiä.

Aihe oli liian kiinnostava sivuutettavaksi. Menimme Linnaan uutispäätoimittaja Janne Virkkusen kanssa ja päätimme kokeilla heti aluksi, josko Koivisto kuitenkin kommentoisi Väyrysen toimia.

Pienen taivuttelun jälkeen hän totesi: 'No katsotaan, millaisia kysymyksiä teillä on.'

Olin valmistellut Väyrysestä yhdeksän kysymystä. Ne olivat hieman provokatiivisia. Aikaismmista haastatteluista olin oppinut, että kun Koivistoa varovasti ärsyttää, hänen vastauksensa muuttuvat selkeämmiksi.

Kolmannen kysymyksen kohdalla Koivisto tuhahti: 'Montakos näitä on?' Neljänteen vastaukseksi tuli: 'Mää tulen pahalle päälle.' Kuudetta kysymystä en ehtinyt kunnolla aloittaa, kun presidentti hiiltyi täydellisesti. Hän pomppasi tuolistaan, heilautti suurta kämmentään työpöydän yli ja kiljaisi: 'Ei. Voi saakeli, perkele. Nyt menee kaikki pilalle.'

'Jukulauta en halua.?.?. Saatana, samaa paskaa ruvetaan veivaamaan uudestaan. Jossainhan pitää raja kulkea. Paavo on saanut niin helvetisti julkisuutta. Pitääkö mun vielä pönkittää häntä tässä julkisuudessa.'

Purkaus päättyi yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin: 'No niin.'

Ymmärsimme, ettei Väyrys-lausuntoja kannata nyt yrittää, ja siirryimme Gorbatšovin vierailuun. Pitkä haastattelu sujui mallikkaasti.

Seuraavana aamuna Linnasta soitettiin ja pyydettiin tulemaan uudelleen presidentin puheille. Linnassa odotti lauhkea ja ystävällinen Koivisto. Hän halusi tehdä haastattelun Väyrys-osan uudelleen."

Arto Astikainen, Helsingin Sanomien toimittaja 1974–2008

Maukan sanamuunnos

"Olimme Mauno Koiviston eli Maukan kanssa saman kadun poikia Turun Kerttulinkadulta ja kuuluimme 30-luvulla 'Kupin känkiin' eli Kupittaan kentillä pyörineeseen jengiin.

Se oli köyhää aikaa, mutta meillä oli hirveän kiva poikaporukka. Kesäisin menimme Kupittaan maauimalaan lauta-aidan ali ja hyppäsimme altaaseen alasti.

Maukan isä Juho Koivisto oli tunnettu, sillä hän ajoi polkupyörällä, joka silloin oli harvinaisuus. Maukkakin pyörää kerran Kupittaalla esitteli, ja varsinkin sen karbiinilyhtyä. Urheilu ei Maukkaa kuitenkaan juuri kiinnostanut.

Kerran olin isolla kentällä pelaamassa pesäpalloa, ja Maukka hyppeli kentän ulkopuolella. Olin kolmospesällä, kun Maukka tuli taakse ja kysyi: 'Voiko olla sanattomia muikkareita?'

Se oli tietysti sanamuunnos. En ollut sitä ikinä aiemmin kuullut ja mietin, oliko Maukka ihan itse sen keksinyt."

Pekka Lahe, Helsinki

Tuleva resitentti

"Mauno Koivisto oli noin vuonna 1947 jonkin aikaa töissä Turussa Laiva-teollisuuden kokoonpanohallissa. Laivateollisuus Oy rakensi silloin sotakorvauslaivoja. Hänen isänsä Juho Koivisto teki näihin laivoihin pelastusveneitä ja airoja. Itse olin Laten konepajalla tuntikirjurina.

Mauno Koivisto luki aina ruokatunneilla. Työtoverit kysyivät hänen isältään, miksi hän lukee. Isä vastasi, että 'siitä tulee resitentti'. "

Sirkka-Liisa Perko, Jyväskylä

Käytännöllinen filosofi

"Turussa järjestettiin asuntomessut vuonna 1988. Messualueeseen tutustui kesän aikana myös presidenttipari. Minua pyydettiin esittelemään Talvikaupunkitalo-kilpailun voittanut kohteemme.

Kerroin presidenttiparille "suunnittelufilosofiasta", jossa tärkeimpänä ajatuksena oli saada kerrostaloasukkaat helpommin kommunikoimaan keskenään. Filosofia kiteytyi asukkaiden yhteisiin kohtaamispaikkoihin, lasikatteisiin talvipuutarhamaisiin tiloihin.

Päätettyäni esittelyn Koivisto kysyi: 'Noo... kui nämä ikkuna ny sitt pestä.' "

Benito Casagrande, arkkitehti, Turku

Pallo on pelaamista varten

"Olen menneisyydessäni usein pelannut lentopallon sarjapelejä Sikariporrasta vastaan. Kuten tiedämme, Manu oli seuransa Sikariportaan kantava voima.

Elettiin valkoisten lentopallojen aikaa. Joukkueeni LauttaPoikien pelaaja Juhis ehdotti upouuden lentopallomme "presidentillistä signeeraamista". Hän pompautti pallon pukuhuoneen lattian kautta Manulle, joka koppasi sen käsiinsä. Manu sanoi hetken mietittyään, ettei signeeraa, koska olettaa, että kyseinen pallo ei enää päätyisi sille tarkoitettuun tehtävään eli pelattavaksi. Hän pompautti pallon takaisin Juhikselle, joka kaivoi laukustaan yhden kuluneista palloistamme ja toisti pomputuksen.

Manu kirjoitti nimensä kuluneeseen palloomme, ja lähdimme peliin.

Signeeratulla pallolla ei koskaan enää pelattu. Manu oli oikeassa. "

Kari Uskelin, Espoo

Opon opetus

Olin keväällä 1957 Turun Lyseossa keskikoulun viimeisellä luokalla. Tuore tohtori Mauno Koivisto opetti meille ammatinvalintaa. Hänen opetuksestaan on mieleeni jäänyt seuraava: 'Jos olette hieman verenhimoinen, lukekaa lääkäriksi, mutta jos olette erittäin verenhimoinen, ruvetkaa teurastajaksi.' "

Kari Tuominen, Turku

Tietovisa Pariisissa

"Presidentin työvierailu Pariisiin toukokuussa 1990 oli juuri käynnistynyt ja ennen Mitterrandin tapaamista ajoimme kohti La Défensen kaupunginosaa tutustumaan Koneen hisseihin.

Jostain syystä puhe siirtyi toiseen maailmansotaan ja Operaatio Barbarossan komentajiin. Totesin Saksalla olleen pohjoisesta etelään marsalkat von Leeb, von Bock ja von Rundstedt. Manu nyökkäsi ja sanoi: 'Entäs Venäjällä?' Onnistuin kaivamaan esille marsalkat Vorošilovin, Timošenkon ja kasakkaviiksisen Budjonnyin.

Manu myhäili, ja otin esille panssarilaiva Graf Speen tuhoutumisen Montevideon lahdella 1939 joulukuussa. Kerroin nähneeni laivan ankkurin toimiessani lähettiläänä Uruguayssa 1987 ja kysyin, muistaako presidentti, mitkä kolme brittialusta pakoittivat Graf Speen hätäsatamaan Montevideoon.

Manu ponnisteli muistiaan ja sai aikaan niistä yhden eli kevyen risteilijän Achilleksen. Kerroin muiden olleen raskaan risteilijän Exeterin ja kevyen kollegansa Ajaxin. Tunsin olevani vahvoilla ja lisäsin löylyä kysymällä, kuka oli Graf Speen päällikkö.

Manu vastasi: 'Hän teki itsemurhan ja oli kommodori Lambsdorff.' Sanoin 'läheltä piti, oli kommodori Langsdorff.' Saavuimme La Défenseen. Vierailu sujui hyvin ja presidentti teki iltapäivällä sinunkaupat.

Matti Häkkänen, suurlähettiläs Pariisissa 1988–93

Korkinpala alas

"Mauno ja Tellervo Koivisto olivat Orimattilassa Virke Oy:n tehtaan laajennuksen juhlalounaalla 1980-luvulla.

Presidentti istui vieressäni pöydässä. Tarjoilija kaatoi hänelle valkoviiniä lasiin.

Lasiin valahti myös pullon korkin pala. Tarjoilija kauhistui. Kylmä hiljaisuus, kunnes Koivisto huomasi tilanteen. Hän otti viinilasin isoon kouraansa ja hujautti koko lasin sisällön kurkkuunsa tokaisten 'Näinhän tästä päästiin!' ja hymyili leveästi."

Helinä Harima, Helsinki

Sohjossa joka päivä

"Olen kotoisin Australiasta ja asunut vuodesta 1982 Tähtelässä melko lähellä Koivistojen loma-asuntoa.

80-luvulla presidentin saattoi usein nähdä hiihtämässä. Turvamiehet avasivat hänelle ladun moottorikelkalla, silloin tällöin näimme myös presidentin kelkan ohjaimissa. Joskus presidentti jopa kyseli latutoiveitamme.

Eräänä lauantaina läksin hiihtämään Ingarskilajoelle. Katsahdin jäälle ja huomasin siellä moottorikelkan jäljet. Sitten huomasin presidentin kelkan – puoliksi jokeen vajonneena. Kelkan vierellä seisoi turvamies. Kysyin, tarvitaanko apua. Minulle kerrottiin, että apua on lähdetty hakemaan.

Sunnuntaina läksin jälleen hiihtämään. Tulin lähelle kohtaa, johon kelkka oli uponnut. Siellä seisoi taas presidentin kelkka – puoliksi jokeen vajonneena. Presidentti itse seisoi rannalla. Kysyin, tarvitaanko apua. Tällä kertaa oli turvamies lähtenyt avun perään. Koivisto vilkaisi minua ja sanoi: 'As you can see, we have the same kind of job every day!' "

Pat McKeough, Inkoo

Fantastinen mahdollisuus

"Mauno Koivisto oli piti esitelmää nimikkoseminaarissaan Mauno Koivisto Centerissä Turussa 2000-luvulla. Aiheena oli vaihtoehtoinen historia. Koivisto käsitteli muun muassa sitä, minkälaiseksi Euroopan historia olisi muotoutunut, jos Lenin olisi hukkunut pudottuaan jäihin Turun saaristossa.

Kysyin Koivistolta, mitä olisi tapahtunut, jos Suomi olisi jo liittynyt Naton jäseneksi. Hän katseli kysyjää tuikeasti silmälasiensa yli ja vastasi, että 'se on niin fantastinen mahdollisuus, että sen vaikutuksia on mahdotonta ryhtyä spekuloimaan'."

Pekka Pihlanto, professori emeritus, Turku

