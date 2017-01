Huikean taidehuijauksen tarina: Kuvaamataidon opettaja ja upseeri välittivät väärennettyjä tauluja autokauppiaille ja maakuntien mahtimiehille

Kuukausiliite

Joulukuisena perjantai-iltana vuonna 2009 kaksi miestä puhui puhelimessa: "No niin, herra eversti." "No niin, pääjohtaja." "Oleksä huomen lähdös Pietariin sit vai?" "No juuri kävin kysymässä, monelta aamulla lähtee." Kutsutaan ensimmäistä puhujaa, tätä "pääjohtajaa", nimellä Opettaja.