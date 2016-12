Kuukausiliite

Kuukausiliitteen parhaat: Cheek kertoo, millainen on Jare Tiihonen – väkivaltaa, rötöstelyä ja kaksisuuntainen mielialahäiriö Cheek eli Jare Tiihonen on Suomen suosituin ja Suomen inhotuin artisti. Tästä kirjoituksesta innostuvat sekä ne, jotka pitävät Cheekistä, että ne, jotka halveksivat häntä.

Tavastia-klubin tuhruinen takahuone on suomalaisen popmusiikin pyhin paikka. Siellä on taatusti nähty vuosikymmenten aikana monta hermoilevaa artistia, mutta että Jare Tiihonenkinhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Jare%20Tiihonenkin.

Jännittäminen nyt ei vain kerta kaikkiaan istu siihen reteään mielikuvaan, joka hänestä on julkisuuden perusteella muodostunut.

”On kyllä erikoinen fiilis”, Tiihonen sanoo ja nappaa pikkupöydältä karkkien, sipsipussien ja suklaapatukoiden seasta Jaloviina-pullon. Hän rasauttaa korkin auki ja hulauttaa reilun huikan suoraan pullon suusta.

Jaloviina-episodista voi aistia näytösluonteisuutta, mutta juoma tuntuu tehoavan. Hellyttävä hermoilu unohtuu, ainakin hetkeksi.

”Aina kun on keikka, on bileet”, Tiihonen ähkäisee, laskee pullon pöydälle ja päästää reteän tavaramerkkinaurunsa. Käheän hähhähhään soundi tuo mieleen kovien yläastepoikien tupakkaringin koulun nurkan takana.

Kaiken järjen mukaan pienen klubikeikan ei pitäisi Tiihosta hetkauttaa, sillä hän on tänäkin vuonna Cheekin ominaisuudessa papattanut valtaville massoille ja pomppinut toinen toistaan suuremmilla estradeilla tulenlieskojen ja pommien keskellä.

”Mutta täällä meillä ei ole pommeja, ei bändiä, ei vaihdeta vaatteita, ei ole show’ta. Tää keikka riippuu täysin meidän ja yleisön välisestä energiasta eli siitä, miten jengi syttyy. Klubikeikat on oikeastaan omistettu niille pitkäaikaisille diggareille. Vanhoja, outoja biisejä. Ei voi tietää, kuinka paljon paikalla on sitä porukkaa, joka osaa laulaa niitä messissä”, Tiihonen selittää ja lisää, että klubikiertue on vastareaktio sille ”isolle vouhottamiselle”.

Ennakkotietojen perustella sopii odottaa, että jengi reagoi hyvin. Klubikiertueen keikat julkistettiin vain Tiihosen Snapchatissa, pari päivää ennen ensimmäistä keikkaa. 5500 lippua meni alle viidessä minuutissa. Kaksi iltaa Tiihosen kotiklubilla Lahden Kasisalissa myytiin loppuun minuutissa ja kahdessakymmenessä sekunnissa. Tavastia täyttyi melkein yhtä nopeasti.

Mutta silti.

”Voi vittu, mitä tästä tulee”, Tiihonen jännittää ja vaikeroi.

Manageri Carla Ahoniushttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Carla%20Ahonius hymyilee rauhoittelevasti ja vastaa: ”Tästä tulee tosi siistii.”

”Ei saatana, mennään röökille”, Tiihonen puuskahtaa.

Tässä kohdassa kirjoitusta lienee paikallaan lyhyt tiedonanto. Tästä eteenpäin Jare Tiihosen sitaatteihin ei enää kirjata hänen runsaasti viljelemiään voimasanoja. Lukija voi toki halutessaan itse kuvitella ne paikalleen kuhunkin repliikkiin.

Takaisin juttuun ja Tavastian takapihalle, jonne on juuri muodostumassa pieni tupakkakööri. Siihen kuuluu Tiihosen ja Ahoniuksen lisäksi Tomi Sipikarihttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Tomi%20Sipikari. Hänen räppärinimensä on TS, ja hän on toiminut keikoilla Tiihosen tuplaajana jo vuodesta 2003 lähtien. Hän on myös Tiihosen vanha kaveri Lahden ajoilta.

Tiihosen tupakointi ihmetyttää hieman, sillä kohta ilmestyvässä elämäkertakirjassa nimenomaan kerrotaan, että hän ei tupakoi, paitsi satunnaisesti kuubalaisia Cohiba-sikareja. Koko 470-sivuisessa opuksessa mainitaan tupakointi kerran. Tiihonen pitää savuketta kädessään ensimmäisen jäähallikeikkansa jälkeen pimeällä takapihalla. Hän osoittaa savukkeen punahehkuisella kärjellä Olympiastadionin tornia ja ilmoittaa Ahoniukselle, että eiköhän mennä tuonne seuraavaksi.

Tiihosella on selitys valmiina: hän aloitti tupakoinnin vasta äskettäin, puolitoista vuotta sitten, Alpha Omega -levyä tehdessä.

”Kuulin muuten äidiltä, että myös mun isä oli aloittanut röökaamisen 33-vuotiaana. Ehkä se on jonkinlainen sisäinen kello”, hän kertoo. ”Kuten kirjasta käy ilmi, faija on vaikuttanut paljon mun ajatusmaailmaan ja lähtökohtiin.”

Isä-Tiihosessa oli nähtävästi paljon samaa kuin kaksospojissaan, varsinkin Jaressa. Komea ja levoton naistenmies, jolla oli suorasukaiset säännöt ja perinteiset kasvatusmenetelmät.

”Kaikki sanoo, että oon tullut isääni. Paitsi että isä oli isompi karpaasi. Varmaan mä ja Jerehttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Jere otettiin muutama sentti takapakkia, kun synnyttiin keskosina. Siksi varmaan kummastakaan ei tullut ihan isän kokoista”, noin 175-senttinen Tiihonen kertoo ja imaisee savuketta kiihkeästi.

Kirjan nimi on JHT – musta lammas, ja sen on kirjoittanut Mikko Aaltonenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Mikko%20Aaltonen. Kirjahanke vasta paneekin Tiihosen hermoilemaan.

Tällä kertaa hermoiluun saattaa olla aihetta. Ura Cheekinä on kohta kymmenen vuoden ajan ollut lähes katkeamatonta nousukiitoa, jonka käänteissä harva asia on ollut sattumaa.

Tiihonen on varjellut yksityiselämäänsä kuin susiäiti poikasiaan, joten Musta lammas -kirjasta tulee luultavasti monille yllätys. Se ei ole köykäinen fanikirja, vaan ihan oikea elämäkerta. Se on harkittu ja myötäsukainen, tietysti, mutta sisältää myös uskaliaita paljastuksia.

”Tuo kirja on varmaan rohkein teko mun uralla. Myyttinen Cheek kertookin kaiken. Onko mitään jäljellä sen jälkeen? Kiinnostaako Cheek enää ketään? Vai kiinnostaako enemmän, ei sitä voi tietää”, Tiihonen sanoo.

Hän suhtautuu kuitenkin luottavaisesti tulevaisuuteen.

”Loppujen lopuksi luulen, että rehellisyys on arvostettavaa ja vapauttavaa. Mutta joo, tässä tapetaan Cheek sellaisena kuin se on ollut kaikki nämä vuodet. Sen takia on pakko miettiä, onko tää itsemurhaprojekti. Mutta olen valmistautunut kaikkeen, siihenkin, että tämä kusee itteni päälle.”

Kirjan herättämän ensireaktion varalle Tiihosella on selvä suunnitelma. Kirja julkaistaan illalla. Aamulla odottaa lento, joka kantaa hänet kavereiden kanssa kauas pois.

”Voin ainakin itkeä sitä lööppirumbaa siellä jossain aurinkotuolissa, juoda mohitoa ja tuskailla. Miks ne kirjoittaa noin. Mä en kestä, mä en kestä, mä en kestä. Hähhähhää.”

Tiihonen osaa epäröimättä nimetä kaksi aihepiiriä, joiden käsittely hermostutti eniten.

”Nämä naisasiat ja vanha väkivaltainen uho on vaikeita aiheita. Vähän niin kuin tabuja, joita oli vaikeinta kertoa.”

Se oli hilkulla.

Keskellä päivää lahtelaisen Launeen koulun keskusradiosta särisi kuulutus, jossa ysiluokkalainen Jare Tiihonen komennettiin rehtorin kansliaan.

Jare arvasi, mistä oli kysymys.

Kaksoisveli Jere oli äskettäin saanut potkut koulusta, ja toinenkin hyvä ystävä oli kokenut saman kohtalon. Erottamisen jälkeen tuo kaksikko oli tunkeutunut koulun opettajainhuoneeseen ja uhannut piestä kaikki. Vain rohkean historianopettajan maltti sai tilanteen päättymään rauhanomaisesti.

Ei siis ihme, että koulun ilmapiiri oli tulehtunut. Ja nyt erotusvuorossa olisi Jare.

Jare lampsi pitkää käytävää kohti kansliaa ja päätti kokeilla positiivista asennetta. Hän astui rehtorin eteen hymyilevänä ja ehdotti, että tämä tutkisi, millaisia arvosanoja hän oli lukuvuoden aikana saanut.

Se tehosi. Jare sai käydä peruskoulun loppuun.

Todistuksessa oli enimmäkseen ysejä ja kaseja, ja se kuului Jaren koulustrategiaan. Ne olivat tarpeeksi hyviä numeroita, ja ne sai ilman suurempia ponnisteluja. Kympit vaatisivat liikaa lukemista, ja se aika olisi pois vetävämmistä asioista, kuten rap-musiikista, graffiteista, siideristä ja kaupungilla luuhaamisesta.

Jare ja Jere Tiihonen asuivat Lahdessa Patoniitty-nimisessä kaupunginosassa, jota kutsuttiin Patariksi. Patarin jengi oli pahamaineinen, erityisesti kovanyrkkisen Jeren ansiosta. Myöhemmin tämä kokeilikin vapaaottelijan uraa.

Jarekin oli urheillut, pelannut jalkapalloa ja salibandya, ja vielä yläasteen kynnyksellä hänen suosikkibändinsä oli lällyä diskopoppia soittava Ace of Base. Patoniityssä eivät näkyneet taivaskanavat, joten Music TV:llä kukkinut rapin nousu oli jäänyt Jarelta näkemättä. 1990-luvun puolivälissä hiphop kuitenkin ponnahti maailmalla niin suureen huutoon, että Jarekin näki Lista-ohjelmassa Cooliota ja Nasia.

Rap kuulosti heti hänen korvissaan ihanan viileältä ja aggressiiviselta. Siitä seurasi, että Jaren housut alkoivat löystyä ja paidat muuttuivat väljemmiksi. Ace of Base sai jäädä. Siitä lähtien hän kuunteli vain rapmusiikkia.

Merkkivaatteita hän osti lastenkodissa asuvalta kaveriltaan. Kaveri oli keksinyt Lahden Anttilan seinästä aukon. Siitä saattoi kätevästi pudottaa kadulla odottelevalle Jarelle putkikassin, joka oli täynnä tavaratalon hyllyiltä varastettuja, rapvideoista tuttuja Championin paitoja ja huppareita.

Suhde lastenkotikaveriin etääntyi hieman, kun poliisi otti yhteyttä Jaren äitiin ja varoitti, että poika kulkee epäilyttävissä porukoissa.

Kun hiphop-innostus valtasi paterilaiset, he ottivat gettotyylisen jenginimen BWS (Boys with style). Pian alikulkutunnelit oli tuherrettu täyteen BWS:n logoja.

Lahdessa oli pitkät perinteet nuorison katunujakoinnissa. 1970- ja 1980-luvulla toisiaan olivat mätkineet punkkarit ja fiftarit. Kun 1990-luvun jälkipuoliskolla katukuvaan ilmaantuivat hiphopparit, syntyi uusi rintamalinja: hiphopparit vastaan rokkarit.

Viikonlopusta toiseen otettiin yhteen. Joku haki Alkosta väärillä papereilla siideriä tai halpaa omenaviiniä, ja porukka suuntasi kiertämään keskustaa. Jossain vaiheessa syntyi suukopua, joka kärjistyi nujakoinniksi.

Tiihosen veljekset tunnettiin näistä ympyröistä hyvin, varsinkin Jere, joka oli todellinen kovanaama. Hänet hälytettiin aina apuun, kun joku hiphopparikavereista joutui kaltoin kohdelluksi. Kostoretkiä riitti.

Kesällä 1998 Jare oli, harvinaista kyllä, liikkeellä kaupungilla yksin. Hän oli poltellut lastenkotikaverinsa kanssa pilveä, ja askel tuntui kepeältä. Matkalla Hakkapeliittapatsaalle vastaan tuli vanhemmista kavereista koostuvaan, kilpailevaan hiphopjengiin kuuluvia tyyppejä, joilla oli jäänyt jotain hampaankoloon Paterin poikia kohtaan. Jare ehti saada monta iskua ja potkua ennen kuin Jere ja muu apujoukko ehti paikalle. Seurasi joukkotappelu, josta kaupungilla puhuttiin kauan.

Kaikesta rauhattomuudestaan huolimatta Jare oli tarkka siitä, ettei mennyt liian pitkälle. Hän hoiti koulunsa ja piti huolen, että oli illalla kotona sovittuun aikaan.

Peruskoulun jälkeen hän meni peräti kaupungin eliittilukioon, Lahden lyseoon. Ensimmäisenä koulupäivänä vastaan tuli puolituttuja tyttöjä, jotka kysyivät vilpittömän hämmästyneinä: Jare, mitä sä täällä teet. Kukaan ei meinannut uskoa, että kaupungilla tunnettu tappelupukari tosiaan opiskelisi Lyseossa.

Ensimmäisen lukuvuoden Jare kantoi repussaan alumiinista pamppua, varmuuden vuoksi.

Musiikin tekeminen alkoi lukioaikoina, melkein vahingossa. Jare ei ollut soittanut mitään instrumenttia. Isä oli monet kerrat turhaan houkutellut poikaa laulamaan.

Vuosituhannen vaihteen tienoolla joku Patarin jengistä sitten keksi, että mehän olemme hiphoppareita ja hiphopparit tekevät rap-musiikkia. Niinpä jonkun piti alkaa räppäämään. Sen roolin Jare päätti ottaa itselleen.

Ensimmäisen kerran Jare räppäsi julkisesti Hakkapeliittapatsaalla Lahden taiteiden yössä vuonna 2000.

Alku oli kankea, mutta hän ei luovuttanut.

Lahdesta oli vaivihkaa tullut vahva hiphopkaupunki. Muutama vanhempi alan harrastaja keksi perustaa Fifth element Lahti Hiphop -nimisen kollektiivin, joka alkoi järjestää rap-iltoja paikallisella nuorisotalolla Kasisalilla.

Vuoden 2000 aikana myös Jare Tiihonen nähtiin Kasisalin open mic -illassa.

Esityksen seurauksena Fifth Elementin toinen perustaja Tommi Rautanenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Tommi%20Rautanen halusi tavata Jaren kahden kesken. Rautanen ehdotti, että Jare alkaisi osallistua aktiivisemmin kollektiivin toimintaan.

Jare esitti viileää mutta oli otettu.

Tapaamisen lopuksi Rautanen kysyi, mikä on Jaren räppinimi.

Jare kertoi arastellen, että hänellä on siitä ajatus. Se oli perua Jeren tavasta nöyryyttää veljeään. Jere otti Jarea kiinni naamasta niin, että posket jäävät peukalon ja muiden

sormien väliin.

”Olen kelannut, että se olisi Cheek.”

Valkoinen Mercedes Benz S 500 lipuu hitaasti Tavastian takapihalta liuskaa ylös. Seinät melkein raapivat leveän auton vastapestyjä kylkiä.

Urho Kekkosen kadulla seisoskelee tyttöporukoita. Tiihonen avaa auton ikkunan ja kertoo kolmelle lähimpänä seisovalle, että hän on menossa syömään läheisen hotellin ravintolaan. Tytöt panevat juoksuksi.

”Mä oon joskus päättänyt, etten kulje keikkareissuilla mihinkään jalkaisin”, Tiihonen kertoo ja nojaa nahalla verhoiltuun niskatukeen.

Kun autonkuljettaja ja turvamies Tomi Remonenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Tomi%20Remonen löytävät pysäköintipaikan hotellin läheisyydestä, tytöt ovat jo ehtineet paikalle.

Tiihonen pysähtyy juttelemaan heille. Hän halaa jokaista, poseeraa tottuneesti yhteiskuvissa ja kyselee kuulumisia.

”Miten sä voit muistaa mun nimen, ei voi olla totta”, yksi tytöistä huokaa.

Viereisen kerrostalon parvekkeelle tupakoi poikaporukka. Hekin tunnistavat Tiihosen.

”Cheekki, sulla on pieni muna”, yksi porukasta huikkaa.

Tiihonen ei kuule tai ei ainakaan reagoi.

Ravintolasta löytyy tilaa Tiihoselle, autonkuljettajalle ja räppärikaveri Sipikarille. Tiihonen tilaa caesarsalaatin broilerilla.

”Keikkaan on niin vähän aikaa, ettei oikein pitäisi syödä mitään. Mutta pakko saada energiaa”, hän selittää.

Sitten ihmetellään Tiihosen nimimuistia. Hän kertoo tunnistavansa nimeltä monta sataa Saraa, Emiliaa, Jasminia, Karoliinaa ja Iidaa, jotka saivat aikansa suosikkinimen 2000-luvun alussa. Hänen fanijoukkonsa selkäranka on niihin aikoihin syntyneet tytöt.

”Suomessa rap on nuorisomusaa ja on aina ollut”, Sipikari toteaa.

Kun Tiihonen pääsi vuonna 2012 Vain elämää -televisiosarjaan, hän yllättyi siitä, etteivät hänen kokeneet artistikollegansa tienneet hänestä juuri mitään. Cheek oli kuitenkin ollut vuodesta 2008 saakka nuorison ykkössuosikki.

Vasta Vain elämää toi keikoille varttuneempaa väkeä. Silloin hänestä tuli koko kansan tähti.

Tai ei koko kansan. Edellisen kerran Cheek esiintyi Tavastialla vuonna 2014. Tiihonen ja Sipikari muistavat, että keikalla oli mieletön fiilis ja se oli yksi uran hienoimmista klubikeikoista. Musiikkilehti Rumba arvioi keikan niin huonoksi, että siitä tuli fyysisesti paha olo.

Tiihonen huokaisee syvään.

”Mä en haluaisi jauhaa tästä, mutta kun sitä tulee kaikkialta. Sekin on totta, että olen Suomen vihatuin artisti”, Tiihonen sanoo.

Salaatin popsimisen lomassa hän suorittaa nopean inventaarion. Cheek on julkaissut yhdeksän albumia. Musiikkilehdissä ne on otettu vastaan yksimielisesti. Jokainen on saanut yhden tähden. Yhdessä arvostelussa yksi levy sai puolitoista.

Sellainen on tehnyt varovaiseksi.

”Senkin takia mun on ollut niin vaikeaa puhua nuoruuden hölmöilyistä. Mietin, mitenkähän dorkalta mä nytkin vaikutan, kun kerron niitä juttuja. Jengi luulee, että mä gangstailen. Että mä puhun roskaa.”

Kokonaan Tiihonen ei ole päässyt nuoruuden pahoista tavoista. Kirjassa kerrotaan, kuinka Tiihonen tuomittiin vuonna 2011 lievästä pahoinpitelystä. Hän oli lyönyt kahta suunsoittajaa pankkiautomaatin luona Imatralla.

Carla Ahonius puolestaan kertoo kirjassa tarinan Cheekin ensimmäisen Ruisrock-keikan jatkoilta. Pari tyyppiä alkoi tyrkkiä Tiihosen tuplaajaa eli taustaräppäriä Mikael Gabrieliahttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Mikael%20Gabrielia.

”Ehdin nähdä Jaren lyönnit. En tiennyt, että kenenkään käsi voi liikkua niin nopeasti”, Ahonius kuvailee tapahtumaa kirjassa.

Tiihonen kiemurtelee vaivautuneena.

”Nuo on niitä kaikuja, jotka puskee esiin.

Se on se Lahti, joka elää minussa. Se vaikutus vetäytyy pikkuhiljaa taka-alalle, mutta luulen, ettei se koskaan häviä kokonaan.”

Tiihonen tietää hyvin, että moni odottaa sitä hetkeä, kun Cheekin suosio romahtaa. Luonnollisesti sellainen aiheuttaa hirmuisia paineita. Tähänastisen uransa tiukimman paikan Tiihonen kohtasi, kun hän teki uusinta levyään Alpha Omegaa. Edeltävä albumi Kuka muu muka oli myynyt uskomattomat 160 000 kappaletta.

”Siitä mä oon itselleni kiitollinen, että tilanteessa, jossa koko maailman paineet oli mun niskassa, tein urani taiteellisimman levyn. Vaikka tiedän, miten hittejä tehdään, en tehnyt hittihakuista levyä, vaan teemalevyn, joka tulee myöhemmin yhdistymään kirjaan.”

Alpha Omegan teemana on tietysti Jare Tiihonen ja hänen elämänsä. Ja levyllä toden totta vilahtelee runsaasti nimiä ja viittauksia tapahtumiin, jotka avautuvat oikeastaan vasta, kun lukee kirjan.

Yksi levyn avainkappaleista on Keinu.

”Sen biisin idea on lainattu Eino Leinon http://www.hs.fi/haku/?search-term=Eino%20Leinonrunosta Jumalien keinu. Se kertoo, kuinka elämä menee up and down, up and down. Googlasin Einon ja kävi ilmi, että runoilija kärsi bipolaarisesta mielialahäiriöstä. Niin kuin minäkin.”

Masennus iski yllättäen.

Kaiken piti olla hyvin. Jare Tiihonen oli vähän aikaisemmin tehnyt suomalaisen popmusiikin historiaa ja myynyt ensimmäisenä suomalaisena sooloartistina Olympiastadionin täyteen – kahtena iltana peräkkäin.

Kaikki se oli vaatinut tietysti valtavasti työtä ja suunnittelua, ja siitä oli seurannut hirvittävä stressi. Ja yllätyksiä oli matkan varrella piisannut. Yksi isoimmista kolauksista paukahti toukokuussa 2014. Stadionkeikkojen valmistelut olivat pitkällä, ja liput jo myyty. Hän oli paennut kohua lyhyelle rilluttelulomalle Tokioon. Viesti saapui Tiihosen sähköpostiin krapulapäivän iltana. Kaiken kruunasi se, että edellispäivänä loistohotelli oli heilunut maanjäristyksen voimasta.

Sähköpostissa oli laskettu tulevien stadionkonserttien kuluerittely. Tiihonen laski summia uudelleen ja uudelleen, mutta tulos oli aina sama. Kulut olivatkin 800 000 euroa suuremmat kuin alun perin oli laskettu.

Tiihonen keskeytti loman ja palasi Suomeen etsimään säästökohteita konsertin kuluista.

Kun konsertit olivat onnellisesti ohi ja laskutkin maksettu, Tiihonen piti sapattivuoden ja kierteli maailmaa. Viimeinen etappi oli Los Angeles, yksi hiphopin kultakaupungeista.

Hän oli vuokrannut talon Hollywood Hillseiltä. Naapurustossa asui muun muassa Dr. Drehttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Dr.%20Dre, joka on hiphopin myyttinen tuottajamoguli.

Talon varusteluihin kuului studiohuone, jossa tarkoituksena oli äänittää tuottaja Antti ”Riisi” Riihimäenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Antti%20%E2%80%9DRiisi%E2%80%9D%20Riihim%C3%A4en kanssa vähintään neljä raitaa tulevalle albumille.

Ensimmäinen romahdus tuli viikon jälkeen. Se meni nopeasti ohi, mutta toinen oli vakavampi. Kun Tiihonen yritti räpätä, sanat eivät suostuneet tulemaan ulos suusta. Hän vajosi itseinhon ja epäuskon syövereihin.

En ole ansainnut paikkaani. Miten näin lahjaton on ikinä päässyt tällaiseen asemaan.

Tiihonen makasi iltapäivän studion lattialla, sikiöasentoon käpertyneenä.

Masennuskausia, tuskatiloja ja paniikkihäiriöitä oli tullut aiemminkin, monta kertaa. Terapiassakin hän oli käynyt. Syksyllä 2009 hän hoippui psykologin puheille hyvin huonossa kunnossa. Tämä suositteli, että kannattaisi varata nopeasti aika psykiatrille.

Ensitapaamisella psykiatri selitti rauhallisesti ja perusteellisesti, että koska masennusta ja itsetuhoisuutta oli niin paljon, lääkityksen lisäksi on syytä käydä terapiassa, vähintään kerran viikossa.

Kohtauksille löytyi myös nimi: kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Psykiatri määräsi Tiihoselle Ketipinor-nimistä mielialalääkettä.

Myöhemmin Tiihonen ymmärsi, mistä Los Angelesin romahdus johtui. Hän oli viisi vuotta aiemmin ryhtynyt omin nokkinensa pienentämään lääkkeen annostusta. Kun Tiihonen palasi Los Angelesista Suomeen, hän meni heti psykiatrin luo. Tämä suurensi annosta roimasti.

Vähitellen lääke tehosi ja elämä palasi taas raiteilleen. Sen jälkeen kohtauksia ei ole tullut.

”Jo pitkään olen voinut oikein hyvin”, Tiihonen sanoo nyt. Hän on syönyt kiltisti lääkkeensä ja osannut olla tyytyväinen elämäänsä, onnellinen suorastaan.

”Ainoa huono puoli on se, että lääkkeiden takia en koskaan enää herää virkeänä. Käyntiin pääsemisessä menee aina vähintään tunti.”

Tavastian takahuone on hiljentynyt. Kaverilauma on siirtynyt salin puolelle odottamaan keikan alkua. Huoneessa ovat enää Tiihonen ja Siipikari.

Tiihonen kertaa vielä riimejä puhelimestaan. Vanhimpien biisien tekstit eivät enää ole muistissa aivan kirkkaana.

Välillä Tiihonen ja Sipikari manailevat puoliääneen, kuinka muutama tärkeä kaveri ei ilmestynyt tervehtimään ennen keikkaa.

”Ihme touhua”, Tiihonen ärisee.

Sipikari myöntelee.

Lämmittelykappaleet soivat jo salissa. Sitten miehet tökkäävät nyrkit yhteen, ja ovi avautuu.

Tiihonen ja Sipikari astelevat huutomyrskyyn.

Täpötäysi Tavastia laulaa mukana uudet ja vanhat laulut. Lavan edustan kansoittavat nuoret naiset, jotka pyyhkivät kasvoiltaan hikeä ja kyyneliä.

Ainakaan tänä iltana, ainakaan tässä paikassa Cheekin alamäki ei ala.

Tiihonen on joskus valittanut haastattelussa, että kun lehdet miettivät hänen suosionsa syitä, kukaan ei kysy faneilta.

Nyt kysytään.

”Jaren musiikin ansiosta olen saanut rohkeutta toteuttaa itseäni ja tehdä töitä saavuttaakseni tavoitteeni. Joka kerta, kun olen tavannut Jaren, hän on ollut erittäin mukava, ystävällinen ja kohtelias”, sanoo yksi.

”Siun keikat auttaa jaksamaan, ja joka keikalla miulla on yhtä onnellinen olo. Tulee väkisin hyvä olo, kun näkee miten aito ja onnellinen oot lavalla”, sanoo toinen.

”Lyriikoidesi kautta sain uskoa siihen, vielä jossain mullekin onni piilee. Vallottavassa hymyssäsi toivon näin, antoi mulle tahtoa ja rohkeutta mennä tuulta päin”, riimittelee kolmas.

Tunti ja 20 minuuttia myöhemmin keikka on ohi.

Takahuoneessa hikinen Tiihonen lyö jälleen nyrkkinsä yhteen hikisen Sipikarin kanssa.

”Uskomatonta, me vedettiin 23 biisiä tossa ajassa”, Tiihonen hihkuu.

Takahuoneen ovesta alkaa valua ihmisiä sisään. Tuossa on Jimi Pääkallohttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Jimi%20P%C3%A4%C3%A4kallo, tuossa VilleGallehttp://www.hs.fi/haku/?search-term=VilleGalle ja tuossa Diandrahttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Diandra.

Kohta paikalle tulevat myös ne kaverit, joiden poissaoloa Tiihonen ja Sipikari ihmettelivät ennen keikkaa.

Tiihonen läpsyttelee käsiä ja halailee.

Vähän väliä takahuoneessa kuuluu kovaääninen hähhähhää.

Tiihonen alkaa vaihtaa kuivaa paitaa ylleen.

”Äijä on kunnossa”, VilleGalle kommentoi Tiihosen yläkroppaa.

”Älä viitti, kesällä tuli kolme kiloo. Ajattelin, että syksyllä otan ne pois, mutta nyt on tää klubikiertue, ja mehän dokataan joka ilta”, Tiihonen vastaa.

Väkeä tulee lisää. Pitkäsäärisiä nuoria naisia minihameissa. Vanhoja lahtelaisia kavereita, jotkut silminnähden tuiterissa.

Takahuone alkaa käydä ahtaaksi. Tiihonen ja Sipikari menevät ulos tupakalle. Väkeä valuu perässä. Yksi vanhoista kavereista analysoi keikkaa Tiihoselle.

”Oli hienoo nähdä se hymy, se pikkupoika. Se aitous yleisöä kohtaan, se oli ehkä suurinta.”

Fanit keksivät kulkureitin Tavastian takapihalle. Tiihonen pomppaa istumaan autonsa konepellille. Muutama kymmenen nuorta naista kerääntyy hänen ympärilleen. Kaikki haluavat päästä tähden lähelle.

Tiihonen polttelee savuketta ja puhuu ja puhuu ja puhuu. Kännykkäkameroiden salamat räiskähtelevät.

Manageri Carla Ahonius katsoo vierestä onnellisen näköisenä.

”Ja tuohan kestää”, hän sanoo. ”Nyt mä mietin, oliko tämä viimeinen Tavastia. Sen tietää vain tuo tyyppi. Mutta mitä liikkuu sen päässä. God only knows.”

Töölöläisen arvotalon kattohuoneiston ovessa lukee Tiihonen, mutta ovessa ei ole ovikelloa, ei edes kolkutinta.

Muutama rystynapautus riittää.

Jare Tiihonen tulee avaamaan. Hän tervehtii, ohjaa sisään ja ottaa vieraalta kohteliaasti takin.

On maanantai, ja Tiihosen kasvot näyttävät hieman rasittuneilta.

”Olin just salilla. Viikonlopun jälkeen tekee aina vähän tiukkaa”, hän sanoo.

Huoneisto on iso ja komea, mutta manageri toivoi etukäteen, ettei sitä kuvailtaisi.

”Ei muuten, mutta kun tätä on joskus jossain kuvailtu, niin juorulehdet ovat kirjoittaneet, että Cheek esitteli kotinsa. En tosiaankaan halua esitellä tätä, mutta täällä saadaan olla rauhassa.”

Tiihosen hippaleikki juorulehtien kanssa on jatkunut jo vuosia. Hän kertoo, että välillä asiat sujuvat yhteisymmärryksessä ja välillä menee huonommin.

Tälläkin hetkellä Seitsemän päivää -lehti on Tiihosen pannassa. Lehden toimittajat eivät siis pääse Cheekin tilaisuuksiin.

”Jos tuo on se hinta, joka mun pitää maksaa kaikesta tästä, niin mä maksan sen mielelläni”, hän sanoo kevyesti.

”Ja tavallaan olen päässyt helpolla. Enemmänkin olisivat voineet kirjoittaa, hähhähhää.”

Tiihonen turauttaa kapselikahvit. Siirrytään aurinkoiselle parvekkeelle.

Tällä parvekkeella on taidettu viettää bileitä?

”On vähän pitänyt rajottaa tota bailaamista. Naapurit on valittaneet. Ja kyllähän mä ymmärrän niitä.”

Kun Tiihonen muutti tähän kattohuoneistoon, hän teetti ison remontin ja rakennutti visun äänieristyksen. Mutta se ei auta, kun parvekkeelle ahtautuu 40 ihmistä aamuneljältä.

Tekisi mieli puhua tulevaisuudesta. Onko tosiaan niin, että Cheekin viimeinen Tavastian-keikka on nähty?

”En mä oikein voi vielä kertoo mun pläniä. Ärsyttävää, tiedän, mutta kaikella on aikansa. Ennenaikaisesti tulevista jutuista puhuminen on turhaa. Nyt ollaan tässä, ja kirja on yksi vaihe polulla, mitä olen lähtenyt kulkemaan.”

Mutta entä seuraavaksi? Tiihosella on oma pieni levyfirma Liiga Music Oy. Hän kertoo, että haluaisi kiinnittää levy-yhtiöönsä nuoria artisteja ja johdattaa heitä huipulle. Yksi lupaava nuori räppäri on jo kiikarissa.

Mutta miten käy Cheekille?

”On mulla pari jekkua hihassa, hähhähhää.”

Jare Tiihonen täyttää joulukuussa 35 vuotta. Rap-artistille se on korkea ikä.

”Se on totta. Hiphop ei ole niin ajatonta musaa kuin vaikkapa suomirokki. Kaksi vuotta vanhat soundit on tosi vanhat. Joskus voi olla hiphopdinosauruksia, jotka pystyy vanhalla jutulla meneen. Mutta mulla ei ole suunnitelmissa sellainen urakaari.”

Yleensä suosio jossain vaiheessa kuitenkin katoaa.

”I know. Ehkä, mä en tiedä. Siitä on aika kauan aikaa, kun tämä mania lähti pyörimään. Katotaan, miten tää tästä tarkentuu. Puhallanko itse pilliin ennen kuin se mahdollinen alamäki alkaa.”

Tiihonen kuitenkin lupaa, ettei häntä nähdä kymmenen vuoden päästä lähiöpitserian nurkassa esittämässä vanhoja hittejään.

”Ei, sitä ei tapahdu.”

Elämäkertakirjan loppupuolella on mielenkiintoinen luku, jonka aiheena on raha. Tiihonen ihmettelee siinä, miksi rahasta tai menestyksestä puhuminen on Suomessa tabu. Ja kuinka vasemmistolainen maailmankuva jyllää rap-teksteissäkin.

Tiihonen itse on ollut toista maata. Hän on laulanut rahasta jopa retostellen. Hänen videoillaan välkkyvät helyt ja huristellaan isoilla autoilla.

Itse hän tulkitsee asian niin, että hän on sisäistänyt amerikkalaisen 1990-luvun valtavirta-rapin eetoksen. Syykin on selvä: Se on musiikkia, jota hän on kuunnellut koko nuoruutensa. Sen maailman arvoja ja kuvastoa hän on oppinut ihailemaan.

”Räppäreiltä odotetaan – suorastaan edellytetään – samanlaisia asenteita ja arvoja kuin vanhan liiton suomirock-runoilijoilta. Siksi meikäläisen ilmestyminen popskeneen on herättänyt kummastelua”, hän sanoo kirjassa ja kysyy myös, miksi Suomessa ei saisi tehdä räppiä samanlaisten teemojen ympärille kuin yhdysvaltalaiset valtavirran räppärit tekevät.

”Vasta kirjaa tehdessä oikeastaan tajusin, kuinka paljon jenkkiräppi on mun maailmankuvaan vaikuttanut. Olen hurahtanut niin paljon siihen, että se on tehnyt mut tietynlaiseksi tyypiksi, Tiihonen sanoo.

Hurahdus on näkynyt myös ulospäin.

”Edelleen kirjoitetaan paljon, että Cheek teki tämän tai tuon rahan takia. Kivaa, että jengi on huolissaan, mutta ei tässä mitään hätää ole. Olen pitänyt huolen siitä, että olen sellaisessa tilanteessa, ettei mun tarvitse enää koskaan tehdä mitään rahan takia.”

Silti rahasta puhuminen on arka aihe Tiihosellekin.

”Tavallisesti mä en sanoisi haastattelussa, että huolen mun raha-asioista voisi lopettaa. Mutta ihan sama, voin mä sen nyt sanoo”, Tiihonen miettii.

Sitten hän melkein jo katuu: ”Tuo kuulostaa kyllä tosi ylimieliseltä kommentilta.”

Silti on jännittävä ilmiö, että lähimainkaan kaikki suomalaiset eivät suinkaan kadehdi supertähden makeaa elämää. Tiihosta jopa säälitellään.

”Mä kuulen sitä aina, kun liikun ulkona ja jengi tulee jatkuvasti ottamaan kuvaa tai repimään hihasta. Tosi moni tulee sanomaan mulle, että ’eikö sua Jare ota päähän sun elämä, miten sä jaksat tota’. Mä vastaan, että ei ota päähän, ottaako sua sun elämä. Mua ei, tää on mun elämää, mä tän oon valinnut.”

Tullaan takaisin sisään ja asetutaan olohuoneen sohvalle. Tiihonen itse istuutuu hienoon, mutta hieman hankalalta vaikuttavaan designtuoliin.

Hän sukii tukkaansa ja tunnustaa, ettei hän kestä epäonnistumista. Ja se tapa, jolla hän mittaa onnistumista, on armoton: numerot.

”En pystyisi ajattelemaan, että teinpä tosi hyvän levyn, jos vain viisi ihmistä sen osti. Jotkut sanoo, että se on huono itsetunto, mutta minä sanon, että itsetunto on harhainen, jos ne viisi levyä riittää. Se ei ole totta silloin. Sä oot yksin sun näkemyksen kanssa.”

Ripustautuminen lukuihin tarkoittaa myös sitä, että kun pudotus väistämättä joskus tulee, se tuntuu vieläkin kovemmalta.

”Kun mä julkaisen uuden biisin, uuden albumin, uudet keikkaliput tai jotain, niin monille kyse on aina siitä, että onnistuuko Cheek vai floppaako Cheek. Jengi odottaa, että multa loppuu bensa. Ja sitten, kun mä taas teen sen levyn ja se myy kolminkertaista platinaa, niin mä oon että kiitos – selvisin”, hän sanoo ja jatkaa:

”Ette saaneet mua vieläkään.”





