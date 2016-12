Vielä on lintuja jäljellä – testaa talvilintujen tuntemuksesi

Kuukausiliite

Talvi on paras aika aloittaa lintuharrastus. Lajeja on vähemmän kuin keväällä ja kesällä, ja linnut ovat paremmin näkyvillä lehdettömissä puissa.



Leutojen talvien ansiosta talvilintujen määrä on parin viime vuosikymmenen aikana kasvanut roimasti. Myös rohkeita viivyttelijöitä näkee entistä enemmän. Joulukuun Kuukausiliitteessä kerrotaan talvilinnuista uljaimmasta, laulujoutsenesta.



Testaa, kuinka hyvin tunnet Suomessa talvehtivia siivekkäitä.