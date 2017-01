Mummo soittaa hätänumeroon – näin hienosti se Sote toimii!

Kuukausiliite

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

— SotePaTu, Heidi, hyvää iltaa!



— Haloo, onko hätänumerossa?



— Eli hätänumeroon soitetut puhelut ohjautuu nykyisin tänne sotepalvelutuotannon kuluttaja­palveluyksikköön. Kuinka voin auttaa?



— Minua ottaa niin kipeästi sydämestä.



— Joo eli saanks mä ihan ensin kysyä, oletteks Te käynyt jo täyttämässä nämä meidän asiakasprofiilitiedot?



— Voi rakas tyttö, voitteko lähettää tänne sairasauton?



— Eli ymmärränks mä Teitä oikein, että Teillä on tällä hetkellä lähinnä mielessänne juuri nämä sairaankuljetus- ja potilassiirtopalvelut?



— Oi kuinka vihloo! Nyt taitaa lähtö olla lähellä.



— Joo eli nyt Teidän kannattaisi ihan ensimmäiseksi käydä luomassa siellä OmaSote-sivustolla ne omat käyttäjätunnukset. Sitä kautta Te pääsette määrittelemään OmaProfiilissanne, onko teillä sairaankuljetus- ja potilassiirtopalvelujen tarvetta esimerkiksi vain kerran vuodessa. Jos tuntuu siltä, että tarvetta on enemmän, niin siellä voi valita myös kuukausilaskutuksen, jolloin laskutus tapahtuu toteutuneen palvelutarjooman mukaan.



— Taas ottaa sydämestä ja huimaa. Neiti kiltti, mistä minä saan tänne sairasauton?



— Eli näitä palveluntarjoajiahan on useita. Täältä löytyy ­esimerkiksi Ensihoito Oy, Caressa-ensihoitopalvelut Oy, ­Medi-Transport Oy, Health-Trans Oy, Diacor Kuljetus Oy, ­

Care Ambulance Oy, Terveystalo Potilaskuljetus Oy, Car Care Oy ja Mehiläinen Ensihoito Oy. Ja näillä on jokaisella hieman erilainen vasteodotetaso, ja niitä pääsee vertailemaan

sieltä ­OmaSote-sivulla.



— Nyt minä kaaduin lattialle! Päästä tulee verta!



— Eli jos Te mietitte omia tämänhetkisiä tarpeitanne ja omaa tilannettanne, niin tuntuuko nyt siltä, että Teillä vois olla tarvetta myös tapaturmakirurgisille palveluille?



— Minä en pääse täältä ylös!



— Eli onks Teillä mahdollisuutta käyttää internetiä siellä ­lattialla?



— Nyt vasen puoli on tunnoton!



— Eli nämä on juurikin niitä tietoja, jotka olisi hyvä käydä kirjaamassa sinne OmaSoteen. Jos Teillä oikea käsi toimii, niin voitte käydä klikkailemassa niitä tietoja sinne osoitteessa www.omasote.fi kautta palvelut kautta kuluttajapalvelut ­kautta käyttäjät kautta omaprofiili kautta tilit kautta luo tili kautta määritä profiili.



— Apua! Auttakaa!



— Rouva hyvä, meillä ei täällä varsinaisesti ole tarjolla apua, vaan me pyrimme ensisijaisesti tuottamaan asiakkaille ­valinnanvapautta.

