Elämää yli 50 asteen pakkasessa – suomalaisperhe muutti vuodeksi Siperiaan, ja nyt alkaa tulla kylmä

Kuukausiliite

Joulukuun 8. päivän aamuna se tapahtuu. Talomme ulkoseinän lämpömittarissa sprii on humahtanut asteikon alapäähän. Oma pakkasennätykseni siirtyy uudelle tasolle, 50 pakkasasteeseen. Aamu tuntuu vain hiukan edeltäviä kylmemmältä. Kasvoja kipristää. On tyyntä. Taivaanranta on utuinen.