Kuukausiliite

Lahjakkuus on ihmeellistä. Ajatellaan vaikka matematiikkaa tai viulunsoittoa. Tai ei, ajatellaan jääkiekkoa. Maailmassa on melkein kaksi miljoonaa rekisteröitynyttä jääkiekkoilijaa. Heistä suomalaisia on runsaat seitsemänkymmentätuhatta.