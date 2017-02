Kuukausiliite

Suomessa on myyty valtavasti väärennettyä taidetta viime vuosikymmenten aikana. Keskusrikospoliisin tutkimuksissa on muutaman vuoden aikana paljastunut jo useita satoja väärennyksiä. Niitä on myyty varakkaille keräilijöille mutta myös tavallisille suomalaisille.