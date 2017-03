Talotohtori Panu Kailan mukaan nykyisin rakennetaan surkeasti, ja tuloksena on homehtumiselle alttiita pullotaloja

Kuukausiliite

Espoossa asuu

Tämä toinen

Päivä on ollut

Panu Kailan

Tuohon aikaan jopa Museovirastossa ajateltiin, että vanhat punamullalla maalatut puukirkot pitää maalata lateksilla.

Opettajana

Suomi

Panu Kailan neuvo vanhoissa taloissa asuville on yksinkertainen: tee mahdollisimman vähän. Älä ainakaan korjaa liikaa!

Se on

Kun haastattelee