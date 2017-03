Kuukausiliite

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

”En ole koskaan oikein ollut sinut vartaloni kanssa, mutta vanhemmiten olen oppinut pitämään kokonaisuudesta. Nuorena tähtäsin tanssijan ammattiin. Jalkani ovat liian lyhyet ja selkäni pitkä, eivätkä lonkkani aukea tarpeeksi. Väännettyäni väkisin niitä tarpeeksi kauan, vammauduin, ja haave ammattilaisuudesta kariutui.



Treenaan tämän ikäiseksi paljon. Kun kävin ensimmäisellä pilatestunnilla, itkin, kun tajusin, miten mieletön liikuntalaji se on. Kouluttauduin ohjaajaksi, koska halusin oppia pilateksesta kaiken. Siinä harjoitetaan erityisesti syviä lihaksia, jotka jokaisen pitäisi löytää. Silloin selkärankaongelmia olisi paljon vähemmän.



Päätin kertoa julkisesti silmäluomien leikkauksesta ja kauneushoidoissa käymisestä, koska kuvista joka tapauksessa näkyy, että jotain on tehty. Kielteinen julkisuus yllätti. Olen kuitenkin hyvin tyytyväinen kaikkeen, mitä on tehty.



Olen tehnyt paljon vahvojen ja pärjäävien naisten rooleja ehkä siksi, että olen sellainen oikeasti.



Nyt olen ollut ensimmäistä kertaa elämässäni itse uupunut ja saanut sellaista tukea, mitä ihmiset yleensä hakevat minulta. On ollut hyvä huomata, ettei minun tarvitse aina olla vahva.”