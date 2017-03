Kuukausiliite

Jethro Rostedt todellakin on myyntimies. ”Joo, tehdään juttua ilman muuta. Käykö sulle jutun puitteiksi se, että avaan uuden palvelun ja muutan samalla Suomen asuntokaupan? On ainakin iso otsikko”, Rostedt vastaa sähköpostilla haastatteluehdotukseen. Viestin perässä on kepeä hymiö.