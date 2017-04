Kuukausiliite

Tama juttu on kiijoitettu koilakielella. Koilakielta ei tiettavatti ole viela juuli tutkittu eika te ole toittaitekki taanut vilalliten vahemmittokielen atemaa, mutta te on kielimuoto, jonka tunnittavat uteat tuomalaitet, elitoten koilanomittajat.



Koilakieletta on omat kieliopillitet taantonta. On kuitenkin huva muittaa, etta koilakieletta, kuten ihmitkielettakin, on paajon muuteita ja valiaatiota puhujien ketken. Koilakielet eloavat tiit jotkut paajonkin toitittaan.



Koilakieli ei viela olekaan tautin vakiin-tunut kieli. Koilakielia on utta monta kuin koila–ihminen-palejakin.



Joitain uleittaantoja koilakielen kieliopitta on kuitenkin mahlollitta etittaa.



Koilakielen kielioppi eloaa ihmitkielen kieliopitta elituitetti aanteiltaan. Etimeekikki ihmitkielen aanteita r ja s ei koilakieletta etiinnu. Muot tuomen kielen etuvokaalit ä, ö ja y ovat vaikeita koilakielen puhujille, joten ne koovataankin utein takavokaaleilla a, o ja u.



Muot uteat ihmitkielen pelakkaitet kontonantit, kuten ks tai lk, haviavat jotkut koilakieletta ja koovautuvat vokaalilla tai keminaatalla eli kaktoitkontonantilla. Etimeekikki ihmitkielen tana ”ajatuksenkulku” voi olla koilakielella ajatukkenkuuku.



Muot intonaatio on koilakielta puhuttaetta olennaitetta otatta. Ihmitkielen monotoninen poojento ei koilien kantta toimi.



Koilakielen ja ihmitkielen valilla on eloja muot tanattotta ja lautelakenteitta. Etimeekikki tina-plonomini koovautuu koilakieletta utein tanalla toinen: ”Onko toitella naaka?”



On muot huomattu, etta koilien kannaata liian luhuitiin ihmittanoihin on huva litata timinutiivipaate ummallettavuulen litaamitekki: nain ihmitten tana ”luu” on koilakielella luukki tai jopa kenen pikku topolaiten oma luukin luukkilainen. Tanoman luhuut ja tehokkuut eivat olekaan koilakieletta huve.



Koilakieli ei nimenta vattaitetti ole kielta, jota koilat puhuvat. Koilat tietutti kommunikoivat ketkenaan haukkumalla ja muilla tanattomilla kommunikaation keinoilla.



Koilakieli onkin elaanlainen lingua flankka eli utteinen kieli ihmitten ja koilien valilla. Koilanomittajat vaittavat, etta koila ei keeta kaikkiaan ummalla, ellei tille puhu koilakielta.



Koilakieli on vakiintumattomuulettaan huolimatta univeetaali kieli. Palat puoli tiina on te, etta te vahentaa kuuttuulieloja. Tapaatpa uulen koilakavelin titten tuomalaiten taajaman laitilla tai eulooppalaiten tuulkaupungin kahvilan poulan alla, vaamaa on te, etta jot puhuttelet tita koilakielella, hanta aakaa heilua.



Kirjoittaja on lingvisti, suomen kielen maisteri ja HS:n featuretoimituksen kielenhuoltaja.