Uninen karhu joutuu koirien komenneltavaksi ja ruokapöytään tuodaan hevosen vatsalaukkua – Näin Siperiassa juhlistetaan kevättä

Siperiassa ei koskaan tiedä, mitä odottaa.



Näin mietin suunnatessani kevätpäivänä Lenajoen vastarannalle. Olin saanut kutsun ”karhunhaukkujaisiin”.



Perillä odotti metsään raivattu kenttä. Sen keskellä torkkui karhu. Sitten kentälle päästettiin koira, joka alkoi räksyttää ja uhitella karhulle. Kaksi miestä piteli karhun liekaa kiinni niin, ettei se päässyt koiran kimppuun.



Kyseessä oli metsästyskoirien eli laikojen kilpailu, jossa koirat ottivat toisistaan mittaa rohkeudessa lähestyä karhua. Tuomaristo istui kojussaan ja kuulutti arvioitaan:



”Koira työskentelee virheettömästi, kontrolloi petoa koko ajan, menee lähelle, rohkeudesta täydet pisteet. Aggressiivisuus ei aivan riitä, hyökkää, muttei ota yhteen, 16 pistettä. Ääni keskinkertainen, kolme.”



Karhu oli väsyneen oloinen, eikä ihme. Se oli herännyt talviunesta vasta viikkoa aiemmin, ja nyt koirat olivat räksyttäneet sille aamusta alkaen. Metsän kuningas provosoitui rähisemään koirille vasta, kun haukkuminen oli käynyt sietämättömäksi.



Pentuna vangitun kasvattikarhun käyttäminen haukkukokeessa olisi Suomessa laitonta eläinrääkkäystä, mutta täällä ilmassa oli urheilujuhlan tuntua. Omistajat olivat tulleet koirineen matkojen takaa. Pääpalkintona oli toista tuhatta euroa maksava kaulapanta, joka on varustettu satelliittipaikantimella.



Kevät on hyvää aikaa ärhennellä karhuille, sillä huhtikuussa täällä alkaa karhunmetsästyskausi.



Kevät on herättänyt talviunestaan myös kalastajat. Lenajoella pilkkijät narraavat nyt ahvenia ja särkiä. Koska jää on kaksi metriä paksua, kairaan täytyy hitsata jatko-osa.



Jakuuttien perinnekalastusta on kujuur. Taigalla on umpinaisia lampia, jotka ovat oikeastaan ikiroudan päällä seisovia silmäkkeitä, jotka jäätyvät usein pohjaan asti. Ainoa niissä selviytyvä kalalaji on ruotoinen ja pullea ruutana, joka talvehtii pohjamudassa. Kujuurissa ruutanoita nostetaan isosta avannosta haavilla tai ne pulpahtavat jäälle veden paineesta.



Varsinaiset kala-apajat ovat kuitenkin pohjoisessa, josta tänne tuodaan erilaisia siikakaloja. Torilla ne myydään sisälmyksineen pakastettuina kalikkoina. Suosikkimme on valtava ja herkullinen nelma.



Eri puolilla Siperiaa keittiö on muotoutunut paikallisen lajiston mukaan. Japanin- ja Ohotanmeristä nousee aivan eri kaloja kuin Jakutian vesistä. Siellä on monia lohilajeja, jättirapuja ja äärimmäisen maukasta merimakkaraa, joka on valitettavasti pyydetty uhanalaiseksi.



Meillä päin paimennetaan ja syödään nautoja ja hevosia, pohjoisessa poroja – nenetsit juovat jopa niiden verta raakana.



Yhdistävä tekijä siperialaisten ruokavaliossa on kasvisten ja hedelmien vähyys. Me ostamme kaupungista kalliita kiinalaisia hedelmiä, mutta paikalliset pärjäävät vähemmällä. Vanhemmat ihmiset muistelevat saaneensa lapsena omenan kerran vuodessa, uutenavuotena.



Kesällä metsissä kasvaa onneksi marjaa ja ruohosipulia. Venäläiset toivat Jakutiaan vihannesten viljelyn 1800-luvulla, ja nykyään kylissä kaikilla on omat peruna- ja kaalimaat. Siperian purkkaa on lehtikuusen pihkasta tehty sera ja parasta naposteltavaa paahdetut sembramännyn siemenet.



Paljon rasvaa ja vähän hiilihydraattia sisältävä ruokavalio on aiheuttanut alkuperäiskansoilla talvisin ketoosin kaltaisen puutostilan, josta ne ovat selvinneet geneettisen sopeutumisen ansiosta. Näillä kansoilla on vilkas perusaineenvaihdunta, jonka ansiosta veren rasva- ja kolesterolipitoisuus ei nouse, vaan elimistö muuttaa rasvan energiaksi ja lämmöksi. Nyt täällä syödään myös vehnää, riisiä ja sokeria, ja se on johtanut ylipaino- ja terveysongelmiin.



Olemme kokanneet koko talven poron potkaa ja lähimetsästä kaadettua kaurista.



Hevosenlihalla on kuitenkin hallitseva asema. Kun paikallinen mummokerho nimeltä Ystävättäret keitrasi juhlapöydän, arvostetuinta herkkua olivat jäiset ja raa’at orivarsan kylkiviipaleet, jotka läskirenkaineen muistuttivat väritykseltään suomalaista Kettukarkkia.



Eläimistä käytetään kaikki. Jakuuttikeittiön klassikko on haan-makkara. Sitä valmistetaan niin, että varsan verestä kuoritaan pintakerros eli seerumi, joka pannaan suoleen ja keitetään vaaleaksi. Arkiruokaa ovat hevosen vatsalaukusta tehty hakkelus sekä sisäelinsoppa, joka sisältää maksan ja munuaisten lisäksi vatsalaukkua, palleaa, sydäntä, keuhkoja ja paksusuolta ja on röpelöistä kuin koralli.



Ystävättäret-kerhon juhlapöydän kruunasi tietysti malja kumissia, jonka tuntevat kaikki turkinsukuisia kieliä puhuvat kansat. Hapatetusta hevosenmaidosta käytetyn juoman katsotaan torjuvan mm. keuhkotautia. Kumissista on tullut täällä lempijuomani: siinä on hapokas ja raikas maku ja välillä vähän volttejakin. Muu perhe ei ole vielä innostunut.



Toimittaja Jussi Konttinen kertoo tällä palstalla perheensä elämästä Siperiassa.