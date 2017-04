Kuukausiliite

JUONTAJA: Tervetuloa Aamusydämellä-ohjelman pariin. Meillä on tänä aamuna kaksi vierasta, jotka on kumpikin joutuneet kohtaamaan paljon kuolemaa. Adolf ja Josif, miten te päädyitte sellaiseen työhön?



ADOLF: No itse asiassa sattuman kautta. Halusin taiteilijaksi ja pyrin taidekouluunkin. Mutta sitten tuli ihan elämän realiteetit vastaan, ja piti valita toinen ura.



JOSIF: Mulla vähän sama. Opiskelin papiksi, mutta se ei tuntunut omalta jutulta. Kun pääsin kokeilemaan tätä nykyistä työtä, niin tuntui heti, että tätä mä haluan tehdä.



JUONTAJA: Tehän olette kumpikin kansanmurhaajia ja olette vastussa miljoonien ihmisten kuolemasta?



ADOLF: Mun työssä puhutaan ainakin kymmenestä miljoonasta.



JOSIF: Mun työssä jopa 20–30 miljoonasta.



JUONTAJA: Miltä tuntuu kohdata sellainen määrä murhetta?



JOSIF: Kyllähän se on hirveän raskasta. Usein sitä miettii, että olisi voinut valita helpommankin ammatin.



ADOLF: Lisäisin tohon, että siinähän tosi helposti alkaa ikään kuin kantaa niiden kaikkien ihmisten surua harteillaan. Sitä vain kasaa ja kasaa itselleen sellaista raskasta taakkaa.



JUONTAJA: Tuntuuko teistä siltä, että muserrutte sen taakan alle?



ADOLF: Monta kertaa. Joskus tekee mieli vain huutaa ja karjua.



JOSIF: Sisällä on sellainen musta möykky, joka vain kasvaa. Sitä yrittää elää näiden miljoonien ihmisten elämää heidän puolestaan.



JUONTAJA: Kerroit ennen lähetystä, että olet päässyt eteenpäin?



JOSIF: Kyllä, siinä vaiheessa kun ymmärsin, että näillä ihmisillä on vastuu heidän elämästään ja minulla on vastuu omasta elämästäni ja sitä kautta tottakai läheisteni elämästä.



JUONTAJA: Pystyttekö jakamaan näitä asioita kenenkään kanssa?



ADOLF: Minulla on onneksi aina ollut tiivis lähipiiri, joiden kanssa on pitkään tehty tätä työtä. On usein kokoonnuttu vaikka maalle Sudenpesään, ja siellä olemme käyneet näitä asioita läpi koko yön.



JOSIF: Mulla on vähän eri tilanne, koska lähipiiri oli kuollut. Siinä vaiheessa minulla tuli päihteet mukaan kuvaan. Vodka ja tupakka oli silloin minulle se pakopaikka.



JUONTAJA: Kumpikin teistä on joutunut kohtaamaan uupumisen. Miten te selvisitte siitä?



JOSIF: Taide on ollut todella tärkeää. Ymmärsin lopulta, että minulla täytyy olla muutakin kuin työ. Sitten aloin työskennellä sellaisten hienojen säveltäjien kuin Šostakovitš ja Prokofjev kanssa.



ADOLF: Minä saan luonnosta voimaa. Kun vedän nahkahousut jalkaan ja lähden susikoiran kanssa lenkille, niin siinä kyllä omat ja toisten murheet unohtuu.



JUONTAJA: Tässä on puhuttu paljon kuolemasta, mutta mitkä ovat olleet niitä hienoimpia hetkiä teidän työssä?



JOSEF: Monet pienet asiat. Esimerkiksi kun toimiston henkilökunnan kanssa keskustellessa kysyn, mitä he ajattelevat minusta, niin palaute on todella positiivista.



ADOLF: Minulla on sama kokemus. Tai vaikka se, kun pienet lapset tulevat laulamaan ja tuovat minulle kukkakimpun. On liikuttavaa nähdä, miten tärkeää minun työni on lapsille.



