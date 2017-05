Raportti kadettikoulusta: Maailma pelkää sotaa ja kansan Venäjän-pelko on kaksin­kertaistunut – Miksi yhä useampi suomalais­nuori haluaa sotilaaksi juuri nyt? Kansainvälisen tilanteen kiristyessä kadettikouluun pyrkii ennätyksellisen paljon hakijoita. Keitä he ovat ja miksi he haluavat sotilaaksi juuri nyt?