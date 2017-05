Tältä näyttäisi tornitalojen täplittämä Suomenlinna – Tervetuloa urbaaniin Meri-Suokkiin

Kuukausiliite

Helsinki muuttuu

koko ajan urbaanimmaksi. Jätkäsaareen ja Kalasatamaan rakennetaan reippaasti lisää kaupunkia. Lähes luonnontilaisesta Vartiosaaresta on tulossa 5 000 asukkaan saaristokaupunginosa. Kaupungin pääväyliä muutetaan jo kaupunkibulevardeiksi.Mutta vain kilometrin päässä Helsingin niemen kärjestä on ulkomuseona yli kahden neliökilometrin maa-alue, joka on lähinnä joutomaana.Suomenlinnaan on kyllä tekeillä asemakaava, mutta siinä mitään ei ole mietitty uusiksi.Voisi ajatella rohkeamminkin. Lisää kaupunkia Suomenlinnaan!Suomenlinnassa asuu nyt vain 800 asukasta. Talvisaikaan siellä ei käy juuri kukaan. Tiivistämällä Suomenlinnan rakennetta sinne saadaan kodit tuhansille uusille asukkaille.Näin syntyy uusi, urbaani, merellinen kaupunginosa – Meri-Suokki.Koska liikenne perustuu tulevaisuudessa pyöräilyyn ja pikaratikoihin, Meri-Suokkiin rakennetaan kevyen liikenteen silta, Brygga. Se linjataan Uunisaaren, Harakan ja Vanha-Räntyn saarten kautta. Harakansalmen laivaliikenne kulkee Kustaanmiekan salmesta.Bryggaa pitkin raitiovaunu huristaa uudesta saaristokaupunginosasta mantereelle ja kytkeytyy Ehrensvärdintien kautta kakkosen ratikan reittiin. Meri-Suokin sisäiset pyöräilyn laatukäytävät liittyvät Bryggan kautta seudulliseen baanaverkostoon.Meri-Suokki suunnitellaan luontoa ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen. Kun vanhoja rakennuksia joudutaan purkamaan, niiden rakennusmateriaalia voidaan käyttää uusien rakennusten ensimmäisten kerrosten julkisivumateriaalina. Näin syntyy kaupungin kerroksellisuudelle tärkeitä muistumia.Meri-Suokki on oma saaristokaupunginosansa, mutta samalla kaikkien helsinkiläisten kaupunkitilaa. Nykyisin Suomenlinnan kuivatelakan valtavat altaat ovat vain muutaman vanhojen laivojen harrastajan käytössä. Telakka tullaankin kattamaan, ja siitä muokataan tapahtumakeskus Docka. Siitä muotoutuu eteläiseen Helsinkiin elävä kaupunkikulttuurin keskus.