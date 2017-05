Siperiaan muuttanut toimittaja osti kunnon perheauton: 15 litraa satasella ja puoli metriä maavaraa

Kuukausiliite

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Onhan se myönnettävä: muutto Siperiaan oli tekosyy sille, että sain hankkia ajokikseni legendaarisen neuvostomaasturin, Pulla-Uatsin. Virallisemmin se tunnetaan nimellä UAZ 2206.



Suomessa tämä voimanpesä oli takavuosina puolustusvoimien käytössä. Lempinimensä se on saanut epäaerodynaamisesta muotoilustaan, jonka inhimillistä vaikutelmaa tehostavat silmiä muistuttavat pyöreät etuvalot.



Uljanovskin autotehdas on valmistanut Pulla-Uatsia samalla designilla jo 1960-luvulta alkaen. Venäjällä auto tunnetaan nimellä buhanka eli limppu tai tabletka eli tabletti, sillä se on maaseudulla yleisesti käytössä ambulanssina. Vaikka auto on tehty Volgalla, se on todellinen Siperia-auto, joka liikkuu siellä, minne muut eivät pääse.



Heti syksyllä aloin kierrellä Jakutskin kaupungin autotorilla. Koska en hirveästi ymmärrä autoista, sain avukseni erään nuoren autokorjaajan. Keskusteltuaan jakuutiksi myyjän kanssa hän päätyi suosittelemaan vuoden 2013 herkkupalaa.



Mikään museokalu yksilö ei ollut: autossa oli ruiskumoottori ja jopa abs-jarrut ja ohjaustehostin. Koria oli kohotettu ja vahvistettu. Keulaan oli asennettu päheät led-valot. Kiiltäviä kromivanteita komistivat lukkonavat.



Kaikki paikalliset, joiden kanssa puhuin, olivat varoittaneet minua Uatsista.



”Joudut laittamaan siihen rahaa niin paljon, että parempi ostaa heti tuontiauto”, sanoi eräs naapuri. Hän kehui Toyotaa, joka onkin nykyään suosituin automerkki Jakutiassa.



En tietenkään uskonut. 5 000 euroa ja unelmasta tuli totta.



Tottakai Uatsi on vaatinut investointeja – noin tonni meni ensimmäisen kuukauden aikana ilmenneiden puutteiden korjaamiseen. Kinkkisimpiä olivat sähköviat. Ovenkahvojen vaijerit ovat hajonneet useampaan otteeseen, ja autosta on välillä joutunut poistumaan takakautta ryömimällä.



Kahdeksan kuukauden kokemuksella uskallan jo sanoa, että auto on ollut hyvä hankinta. Jopa niin hyvä, että minusta alkaa olla sääli jättää se aikanaan Siperiaan...



Eräs ongelma Uatsissa kyllä on. Se on suunniteltu venäläisille bensan hinnoille: satasella polttoainetta kuluu 10–15 litraa.



Uatsi on todellinen lapsiperheen tila-auto. Siinä saa kuljettaa yhdeksää henkilöä. Lapset hihkuvat innoissaan auton pomppiessa kuopissa uskomattoman jousituksensa varassa. Penkit voi irrottaa, jolloin sisälle mahtuu vaikka huonekaluja tai koko perhe pötkölleen.



Ulkonäöltään auto on yhdistelmä hippien Kleinbusia ja rujoa neuvostomaailmaa. Vaaleanharmaa väri on nimetty rekisteriotteessa romanttisesti valkeaksi yöksi. Sivuikkunoita koristavat kretuliinit verhot.



Tuulilasiin olemme ripustaneet Jakutiassa lähes pakollisen lisävarusteen, hevosenjouhista tehdyn onnenamuletin.



Parasta Uatsissa on sen tuoma hallinnan tunne: maavaraa on 30–50 senttiä, ja 112 hevosvoimalla auto irtoaa pahemmastakin paikasta. Ja siltä varalta, ettei irtoa, olen hankkinut 121-senttisen maastotunkin.



Kevään korvalla teimme reissun Lenajoen kuuluisille pylväskallioille, joille johtaa jokea pitkin kulkeva jäätie. Välillä tie meni rannalla, jonka lämmin päivä oli sulattanut mutaliejuksi. Uatsi puski läpi ongelmitta, ja pääsipä sen ulkomaalainen kuski auttamaan paikallisiakin, joiden länsiauto oli vajonnut mutaan.



Sen sijaan kaupunkiajossa auto on hiukan kankea. Ahtaissa paikoissa peruuttelu ei ole aina pelkkää juhlaa. Hauis tosin kasvaa jäykkiä vaihteita vaihdellessa ja kytkintä survoessa.



Talvesta selvisimme Uatsilla hyvin. Ikkunoiden ulkopuolelle teippasimme paikalliseen tapaan tuplalasit. Uatsiverhoomossa auton keulaan räätälöitiin eristävä peite, ja pumppu kierrätti lämmintä öljyä moottorissa.



Meidän oli vuokrattava talveksi lämmitettävä autotalli. Kaupunkiin ajellessa kottero oli pidettävä käynnissä koko päivän.



Vaimoni on jo rutinoitunut Uatsi-kuski. Istuessaan ratin takana hän saa arvostusta, sillä Uatsi on Venäjällä varsin miehinen menopeli. Hauskinta paikallisilla tuntuu olevan, kun istun hänen vieressään pelkääjän paikalla.



Vaimoni tosin hieman traumatisoitui, kun työmatkalla ollessani Jakutskin liikennemiliisi pysäytti hänet – ja vei auton. Selitykset takavarikon syystä vaihtelivat puuttuneesta lastenistuimesta vakuutukseen japassin uupumiseen. Vaimolta vei kolme päivää saada auto takaisin.



Vastaisen varalle kävimme tutkimassa reitin, jolla kaupunkiin pääsee kulkematta miliisin sisääntulotarkastuksen kautta. Reitti kulkee mutaista niittyä pitkin, mutta sehän ei ole Uatsille mikään este. Lällällää vaan, miliisi.

Jussi Konttinen

Toimittaja Jussi Konttinen kertoo juttusarjassa perheensä elämästä Siperiassa.