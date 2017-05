Kuukausiliite

”Työväen juhlapäivä. Ilman sosialismia. Siittä lähdetään.



Tippaleipä on lautasella. Lasissa Marlin simaa. Saattaa olla muutakin. Omalla pihalla on hyvä istua.



Punalippuja ei enää näe. Niitä ei ole ikävä. Äärivasemmalla Li Andersson nyyhkii kommunismin perään. Ei nyyhkisi, jos tietäisi. Mutta kun ei tiedä.



Sdp on työväenpuolue ilman työväkeä. Ja ilman johtajaa. Perussuomalaisia on johtanut 20 vuotta Soini. Siinä se ero on.



Ville Niinistö iloitsee kuntavaalituloksesta kuin vauva varpaistaan. Tiedän tunteen.



Kun vihreä humpuuki paljastuu, herätys on kolkko.



Kotiäidit ovat vihreille kansanvihollisia, jotka pitää häätää kodeistaan. Tämä ei perussuomalaisille käy. Eläkeläisille vihreät tarjoavat eutanasiaa. Soinin linja on toinen. Elämä on Pyhä, myös eläkeläisen elämä. Takuueläke on parempi kuin armomurha.



Soinilla on viimeinen vappu puheenjohtajana. Ensimmäinen se ei ole. Monta propsia on tullut kuorittua. Mieli on kuin pikkupojalla, tomumajan kuntoa voi kysyä. Miestä on kuurnittu. Se on elämää. Kiitos siitä.



Aamulla Iivisniemen K-kaupassa tuli iäkäs rouva puhumaan. Kertoi, että Soiniin luotetaan. Se lämmitti. Vanhan opettajan sanat.



Punavihreät eivät kansaa näe. Kansalle heillä on yksi katse, ja se on ylenkatse. Sama katse on Ylellä.



Kaksi vuotta sitten Yle toitotti, ettei hallitus pysy pystyssä. Soini sanoi, että pysyy. Ja sanoo yhä.



Hössöttäjiä oli edelliset hallitukset täynnä. Oli Arhinmäkeä, oli Haglundia, oli Ville Niinistöä. Oli liberaalia ja oli löperöä. Kahdeksan vuotta meni. Mitään ei saatu aikaan. Vain homoliitto saatiin.



Nyt huudetaan oppositiossa kitalaki punaisena. Sopii huutaa.



Ville Niinistö lopettaa puheenjohtajana. Feministinen toverikuri määrää niin. Kun Soini lähtee, se on Soinin päätös. Tässä se ero on.



Ville Niinistö on suolattu, uutta vaahtosuuta etsitään. Niitähän vihreissä löytyy. Muuta ei löydy. On Emma Karia, on Sinnemäkeä. Vouhottaja lähtee, kouhottaja tulee tilalle. Se on vihreä nollasummapeli. Järkeä siinä ei ole. Sitä ei vihreiltä odotetakaan.



Perussuomalaisilla on hyvät puheenjohtajaehdokkaat. Feministejä heissä ei ole.



Moni kysyy, mitä Soini aikoo. Kysyä saa. Vastauspakkoa ei ole.



Marlin simaa. Soinin sekoituksella.



Tippaleipä, sima, nakit. Suomalaisia tapoja. Suvivirttä perussuomalaiset puolustavat. Se on kynnyskysymys. Siittä ei tingitä.



Se käy, että Li Andersson hoilaa omissa porukoissaan Kansainvälistä. Tai vaikka Suurta ja mahtavaa. Jos ja kun sanoma miellyttää.



K-Market Iivisniemen edessä tuttu mies myi vappupalloja. Ostin punaisen ja vihreän. Se on vanha vapputraditio. Illalla niihin tökkää nakkihaarukka. Kupla poksahtaa. Näin se menee, ja näin sen pitää mennäkin.”



