Tutkija: Syyriasta palanneiden suomalaisten miltei mahdoton saada Suomessa apua – viranomaisille palaajat ovat ”turvallisuusriski”

Tutkija Karin Creutz on perehtynyt Syyriaan matkustaneisiin suomalaisiin. Hän on haastatellut sekä perheenjäseniä että palanneita. Samalla hänelle on selvinnyt, että akateeminen keskustelu ilmiöstä ei tavoita Syyriaan matkustaneiden arkitodellisuutta. ”Kokonaisuus on monimutkainen”, Creutz sanoo.