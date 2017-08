Millaista on elää somalina Suomessa? Helsingin kaupunginvaltuutettu Husu Hussein ja hänen pikkuveljensä Abdulqadir kertovat

Kuukausiliite

Millaista on elää somalina Suomessa? Helsingin kaupunginvaltuutettu Husu Hussein ja hänen pikkuveljensä Abdulq

http://www.hs.fi/haku/?search-term=abdirahim+%E2%80%9Dhusu%E2%80%9D+hussein:

Ajoin heinäkuussa

http://www.hs.fi/haku/?search-term=abdulqadir+hussein:

Kun olin

Abdirahim Hussein, 38, on helsinkiläinen Sdp:n kaupunginvaltuutettu, konsultti ja entinen radiojuontaja. Abdulqadir Hussein, 33, on helsinkiläinen tulkki ja VR:n konduktööri. Kirjoitus on osa Kuukausiliitteen Perhesiteitä-sarjaa http://www.hs.fi/kuukausiliite/