Kuukausiliite

Kansanedustaja Hanna Kosonen riisuu vaatteensa: ”Ajattelen hyvin vähän sitä, miltä kehoni näyttää”

”Olen ollut tosi liikunnallinen aina. Kasvoin maalla, missä elämään kuului paljon hyötyliikuntaa. Ajettiin pyörällä ja tehtiin maatalon töitä. Hiihto oli vahva lajini, ja harrastin myös suunnistusta. Kun voitin junioreiden maailmanmestaruuden hiihtosuunnistuksessa vuonna 1996, lajivalinta oli selvä. Kilpailin huipulla 27-vuotiaaksi.



Hiihtosuunnistus on hieno laji, koska se on haastavaa niin fyysisesti, henkisesti kuin älyllisestikin. Koko ajan joutuu ratkaisemaan haasteita kovassa vauhdissa ja saa olla luonnossa.



Minulla on hyvä keskittymis- ja kolmiulotteinen hahmottamiskyky. Olen sinnikäs ja ruumiini on sitkeä. Olen myös motorisesti hyvä oppimaan asioita. Urheilutaustasta on paljon hyötyä politiikassa. Laji kehitti keskittymiskykyäni, ja hallitsen paineita hyvin.



Kestävyysurheilijaksi lopetin urani varhain. Minulla puhkesi rasitusastma. Huippu-urheilu on hirveän kuluttavaa elimistölle, ja halusin säästää ruumistani.



Ajattelen hyvin vähän sitä, miltä kehoni näyttää. Kahden raskauden jälkeen se on tuntunut entistä merkityksettömältä. Pidän ruumiistani juuri sellaisena kuin se on.”

Maria Mustranta