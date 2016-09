Tästä on kyse Ilmiöviikko Tavallisten oppituntien sijaan Ilmiöviikolla perehdytään syvemmin yhteen aihepiiriin. Viikon aiheet ovat ajankohtaisia ja tärkeitä, esimerkkeinä luonnonsuojelu tai kansainvälisyys. Tällainen viikko sisältyy opetukseen vähintään kerran lukuvuodessa. Tavoitteena on, että oppilaat syventyvät aiheeseen perusteellisesti ja monipuolisesti. Viikko antaa oppilaille mahdollisuuden opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä. Lisäksi jää tilaa uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle.

Uudessa OPS 2016 -opetussuunnitelmassa puhutaan monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Tämä hieman vaikeaselkoinen määritelmä voidaan selittää helpommin esimerkin, eli tässä tapauksessa ilmiöviikon avulla.

Ilmiöviikolla opetus poikkeaa perinteisestä opiskelusta. Viikon aikana koulussa keskitytään tarkastelemaan yhtä ilmiötä tai teemaa useasta näkökulmasta.

Maatullin koululla ilmiöviikon teemaksi valikoitui luonnonsuojelu. Ohjelmaan kuuluu muun muassa erilaisten projektien toteuttamista, vierailuja luonnossa ja jopa rap-esitys.

Rap-kappaleen sanoituksissa puhutaan luonnon hyvästä kohtelusta ja roskien oikeanlaisesta lajittelusta. Sanoitusten keksiminen on ollut sopivan haastavaa puuhaa.

”Aluksi keksiminen oli vaikeaa”, Ajak Kulang, 12, kertoo.

Lopulta säkeistöjä syntyi silti useita ja sanoitukset ovat monipuolisia.

”Kun ollaan keksitty omia säkeistöjä, niin se on ollut kivaa”, Veera Rämö, 12, sanoo.

Viikon aikana oppilaat ovat vierailleet luonnon helmassa ja käyneet kansallismuseossa sekä Suomenlinnassa.

”Suomenlinnassa teimme tehtäviä, ja oli kivaa, kun siellä näki meren sekä hienoja maisemia”, Tahira Aliev, 10, kertoo.

Opetus ja oppitunnit siis poikkeavat merkittävästi perinteisestä. Opetusryhmiä on sekoitettu ja opettajatkin käyvät opettamassa eri ryhmiä kuin yleensä. Oppilaat ovat olleet tyytyväisiä viikon antiin.

”On kyllä oppinut paljon kaikkea”, Maija Karjalainen, 11, kertoo ja esittelee samalla ryhmätyönä toteutettua vihkosta valtamerien ja vesistöjen suojelusta.

”Olemme tehneet paljon ryhmätöitä, joten siinä mielessä tämä on tosi erilaista”, Miia Söderström, 11, jatkaa.

Tehtävien sisältöjä on ideoitu paljon itse. Yksi ryhmä on päässyt kuvaamaan elokuvaa, toinen taas on piirtänyt sarjakuvaa.

”Elokuva kertoo vesistöjen puhtaanapidosta”, kertoo Aku Karjalainen, 9.

”Sarjakuvassa on kettu, joka haluaisi syödä kalaa järvestä, mutta järvi on saastunut. Onneksi se sitten putsattiin”, Aaron Kinnunen, 9, selittää.

Opiskelu uuden opetussuunnitelman mukaan koostuu siis tutuista sisällöistä, mutta toteuttamistapa on erilainen. Ajatuksena on, että oppilailla on aikaa syventyä opiskeltavien asioiden sisältöihin monipuolisesti.

Yhä enemmän opiskelussa hyödynnetään teknologiaa, kuten tietokoneita ja tabletteja. Näiden lisäksi uusia kokemuksia haetaan siis myös erilaisilla opiskelutavoilla.