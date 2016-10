Länsimetron aloitus myöhästyy jälleen. Edellisen tiedon mukaan liikennöinnin oli tarkoitus alkaa tammikuussa.

Maanantaina metroyhtiö tiedotti kuitenkin, ettei liikenne ala vielä tuolloin. Metro ei siis liiku Espooseen vielä vuodenvaihteessakaan.

Projektissa on tällä hetkellä käynnissä yhteiskoekäytöksi kutsuttu vaihe. Siinä tarkistetaan ja varmistetaan, että kaikki lukuisat eri järjestelmät toimivat moitteetta yhtäaikaisesti. Juuri tässä vaiheessa on nyt löydetty puutteita ja vikoja, joita on ryhdytty korjaamaan.

Länsimetron alkamisajankohdasta ei annettu mitään tarkempaa tietoa.

Liikennöinnin piti alkaa jo viime elokuussa. Ensimmäinen tieto myöhästymisestä tuli viime kesänä. Nyt siis metroa joudutaan odottamaan jälleen lisää.

Kun projekti valmistuu ja liikennöinti alkaa, metrolla pääsee jatkossa Espoon Matinkylään saakka.