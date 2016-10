Minusta fiksujen koulut on huono idea. Ei ole järkevää laittaa eri kouluihin fiksuja ja keskiverto-oppilaita, koska se ei ole tasa-arvoista.

Siellä, missä on sellaisia oppilaita, jotka eivät ole fiksujen koulussa tai jotka eivät ole päässeet fiksujen kouluun, heistä saattaa tuntua siltä, että he ovat tyhmiä.

Otan kantaa siihen, että fiksujen koulut on huono idea. Ei fiksujen kouluja Suomeen, niin kaikilla olisi parempi mieli.

Minusta on kiva käydä koulua, missä on kaikenlaisia oppilaita.

Hilma

Suomen metsää pitäisi suojella, sillä jos rakennetaan koteja ja räjäytetään, tuhotaan eläinten koteja. Jos jänis tai lintu ja poikaset ja käärmeet ovat metsässä ja metsä räjäytetään, metsä, lintu ja poikaset ja käärmeet kuolevat.

Älkää myöskään roskatko luontoa. Ihmiset siivotkaa metsää tai metsiä! Eläimiä kuolee liikaa.

Kerran, kun olin kalastamassa, me näimme linnun, joka oli tarttunut siimaan jalasta. Se oli poikanen. Se huusi ja piipitti, mutta me autettiin sitä. Se pääsi vapauteen, muuten se olisi kuollut siihen. Sitten se lintu oli iloinen ja varmasti kiitollinen.

Sitä pelotti olla kädessä, kun meidän perhe auttoi sitä, mutta nyt varmaan sillä on omat poikaset tai munia, joita se hautoo. Tai sitten se on jo vanhus. Veikkaan, että se on nuori, jolla on omat poikaset ja se hautoo munia ja on tosi tosi iloinen ja muistaa sen aina.

Jessica

Sinä voit vaikuttaa luonnon hyvinvointiin. Voisit olla yksi niistä ihmisistä joka ei heitä roskia luontoon vaan roskikseen. Jos roskiksia olisi merien, järvien, puistojen ja metsien lähellä vähän enemmän niin roskia olisi luonnossa vähemmän. Metsät ovat tärkeä osa luontoa.

Luonto ja metsät tuovat happea ja siellä on hyvä paikka käydä lenkillä ja kävelyllä tai vaikkapa leikkimässä. Ajattele, jos luonto olisi täynnä roskia ja tavaroita, siellä ei olisi kiva olla. Jos olet huomannut, Itämeri on huonossa kunnossa. Minusta Itämerelle pitäisi tehdä jotain.

Emile

Luonnontilainen metsä on parempi kuin talousmetsä. Onko asia näin? Luonnontilaisissa metsissä on yleensä enemmän kasvillisuutta. Talousmetsissä kasvaa enemmän säännöllisesti puita ja on enemmän kantoja ja ei ehkä niin paljon muuta kasvillisuutta, kuin luonnontilaisessa metsässä.

Tykkään enemmän olla luonnontilaisessa metsässä, tai no riippuu vähän. Mutta olen sitä mieltä, että molemmissa on hyvät ja huonot puolensa, mutta niissä on yhteistä, että ne ovat metsiä ja niissä voi kävellä ja nauttia luonnon rauhasta.

Joona

Jokainen voi vaikuttaa luonnon hyvinvointiin. Ne vaikutukset ei tarvitse olla suuria. Ihan pienikin vaikutus auttaa. Esimerkiksi laitat roskat roskiin. Huolehdi myös siitä, että roskat menee oikeisiin paikkoihin. Esimerkiksi omenat menevät bio-jätteeseen.

Voisit myös enemmän käyttää toisia kulkuvälineitä kuten vaikka ratikkaa ja pyörää kun autoa. Minä itse myös vaikutan luontoon. Laitan roskat oikeisiin paikkoihin ja käytän yleensä muuta kulkuvälinettä, kun autoa, koska meillä ei ole autoa, vaikka se auto olisi tosi tarpeellinen minun perheelleni.

Lili

Suomen pitäisi suojella koska metsissä on mukava olla ja järjestää tapahtumia, esimerkiksi retket ja muut.

Metsät ovat myös hyviä rauhoittamaan stressiä ja metsät puhdistavat ilmaa.

Suojelkaa myös sademetsiä jossa on noin 70-90% maailman kuivan maan eliöistä ja kasveista.

Joten suojelkaa ja auttakaa metsiä!

Rasmus

Olen huolissani Suomen metsistä, koska niitä kaadetaan koko ajan ja 1000 vuotta myöhemmin ei ole metsiä. Kuvitelkaa, jos ei ole metsiä, ei myöskään ole happea, sieniä, mustikoita ja muita marjoja, eikä eläimiä.

Sitten suomea ei enää olisi ja kaikki ihmettelisi, ja minä ainakin haluisin että tulevaisuudessa maapallo olisi kasassa.

Kevin

Voisin ottaa kantaa siitä, että suomen metsiä suojeltaisiin enemmän.

Voisin pyrkiä vaikuttamaan Suomen metsien suojeluun. Eli voisin ottaa kantaa siitä, että suomen metsiä suojeltaisiin enemmän.

Ottaisin kantaa siitä siksi, koska asuin alueita rupeaa olemaan liian paljon.

Niklas

Mielestäni Suomen metsiä pitäisi suojella koska se on hienoa metsää. Siellä on monien eläimien koti. Ilman metsiä ei olisi ihmisiä eikä eläimiä. Kasvit ei voisi kasvaa missään. Metsät ovat tärkeitä joten niitä ei kannata tuhota.

Casimir

Minun mielestä kaikista suomen monista metsistä, suuri osa on talousmetsiä. Minun mielestä useimmat metsät pitäisi jättää rauhaan. Toki teollisuutta voisi tehdä toisellakin tavalla.

Metsäpalojen tekemistä tuhoamalla vanhaa kuihtunutta metsää ja kasvattaa tilalle parempaa metsää, on ihan suotavaa kyllä tehdä joihinkin metsiin. Mutta useimmat pitäisi jättää rauhaan luonnon, eikä ihmisten omistamaksi. Ajattelen, että ei saisi kaataa ja valmistaa teollisuutta metsistä turhaan.

Metsissä voisi marjastaa, sienestää, retkeillä, uida. Mutta ei kannata saastuttaa niitä, kaataa tai hävittää eläimiä. Ehkei tuota kaikkea tehdäkään välttämättä, enkä syytä suomen yhteiskuntaa ja kansaa joka on viihtynyt ja sivistynyt uskollisesti omissa metsissämme. Mutta tulevaisuuden traaginen kohtalo saattaa olla luonnon karu tuomio, ja pahan nousu.

(Pahoittelen illuusiomaista dramatiikkaa)

Oiva

Luonnontilainen metsä on parempi kuin talousmetsä. Helsingissä metsien lähellä on paljon taloja, mutta ei kaikkialla.

Mielestäni metsät pitäisi pitää hyvässä kunnossa, koska metsät ovat kauniita ja niitä pitää suojella. Roskat pilaavat luonnon. Monet rakastavat luontoa. Siellä on kivaa retkeillä ja nauttia luonnosta. Nautin enemmän puhtaasta luonnosta.

Emmi

Mielipidekirjoitusten toinen osa julkaistaan lauantaina.