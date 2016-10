Nykyisin kaikki pelaavat Pokémon Go:ta. Mutta on oppilaita jotka eivät halua tai eivät saa pelata. Heille nauretaan sen takia. Minusta se ei ole reilua, sillä tiedän miltä se tuntuu. Minä en pelaa ja minulle on naurettu sen takia. Se on jokaisen oma asia pelaako hän vai ei.

Myös pokekortit ovat suuressa suosiossa. Jollain ei ole niitäkään ja he rientävät ostamaan niitä, jottei heille naurettaisi. Jokaisella täytyy olla oikeus omaan mielipiteeseen. Eikä kenellekään saa nauraa vaikka hänellä ei ole sitä mitä muilla on.

Milla Pavlushkova, Arabian perukoulu 3C

Kirjaton matikka on joidenkin mielestä kivaa, jotkut taas halusivat opiskella vielä kirjoista. Meillä Arabian peruskoulussa kaikilla oppilailla ei ole kirjoja.

Minun mielestä kirjaton matikka on parempaa kuin kirjallinen matikka, koska siinä saa käyttää enemmän mielikuvitusta ja enemmän päätään. Kaikilla on eri mielipiteitä. Mitä mieltä sinä olet?

Iida Muukkonen, Arabian perukoulu 3C

