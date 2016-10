Osassa Suomea on tällä viikolla vietetty syyslomaa, ja toisaalla loma on luvassa ensi viikolla. Joissakin kaupungeissa syyslomaa on vain kaksi päivää, kun toisissa kunnissa lomaillaan koko viikko.

Pitkästä syyslomasta ei kuitenkaan kannata olla kateellinen. Kaikilla koululaisilla on nimittäin yhtä monta koulupäivää vuodessa, yhteensä 190. Lomapäivät on vain jaettu eri tavoin eri kunnissa.

Viikon syysloma on jopa saanut kritiikkiä, sillä koululaiset jäävät viikoksi ilman tekemistä. Jos vanhemmat ovat töissä, yksin kotona ollessa aika saattaa käydä pitkäksi.

Siksi haluamme tämän viikon kysymyksessä haluamme tietää mitä te teette syyslomalla. Käykää vastaamassa!