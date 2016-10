Maailmalla leviää kummallinen ilmiö, jossa klovniksi pukeutuneet henkilöt pelottelevat ihmisiä yleisillä paikoilla. Ilmiö on saanut alkunsa Yhdysvalloista, mutta uutisten välityksellä se on tullut myös Eurooppaan.

Klovnien tarkoituksena on ilmeisesti vain ollut pilailla tai kiusoitella ihmisiä, mutta moni on kuitenkin säikähtänyt niitä. Pilailujen takana ei ole mitään klovneista koostuvaa ryhmää, vaan yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat matkineet toisiaan.

Asia on silti saanut niin suurta negatiivista huomiota, että pikaruokaketju McDonald’s on ottanut klovnimaskottinsa väliaikaisesti pois käytöstä. Joissakin kaupoissa pellepuvut on myös poistettu halloween-asujen joukosta.

Suomessakin muutamat ihmiset ovat kertoneet nähneensä pelleasuisia ihmisiä kaduilla pelottelemassa. Poliisi muistuttaa siksi, ettei pilailusta saa aiheutua oikeata vaaran tunnetta kenellekään.

Osaa klovnitapauksista pidetään silti pelkkinä huhuina. Muutaman ihmisen tekosista on uutisten avulla tullut maailmanlaajuinen ilmiö.