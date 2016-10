Miten huolehdin koirasta?

Se ei ole aina helppoa. Santtu on pieni ja iloinen koira. Hän on kohta vuoden ikäinen. Santtu on sekarotuinen. Siinä on pyreneittenpaimenkoiraa ja villakoiraa. Se on musta ja rakastaa palloja. Kun Santun karva kasvaa, sen rintaan tulee valkoinen täplä. Välillä Santtu puree hihnaa, mutta yleensä se on kiltti. Välillä koirat eivät tykkää lapsista. Mutta yleensä ne tykkäävät. Santtu kyllä tykkää lapsista. Kun koirat saavat ruokaa ne yleensä syövät kaiken heti, mutta Santtu ei. Pennuilla on terävämmät hampaat kuin aikuiskoirilla. Pennut ovat välillä arkoja vieraille ihmisille. Pentukoirat syövät yleensä huonekaluja. Kerran Santtu karkasi autotielle.

Aada ja Selma, Arabian peruskoulu 3C

Kaikki ovat samanarvoisia

Miehillä, naisilla, tytöillä ja pojilla on samat oikeudet. Esimerkiksi pojat voivat tanssia balettia yhtä hyvin kuin tytöt ja tytöt voivat pelata jääkiekkoa yhtä hyvin kuin pojat. Kaikkien tasa-arvo on sama. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Miehet, naiset, tytöt ja pojat ovat samankaltaisia.

Esimerkiksi jalkapallo ei ole poikia varten, vaan myös tyttöjä varten. Nainen voi olla pressana tai mies, mutta silti tyttö ja poika voivat leikkiä yhdessä. Se ei ole naurun asia. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Et voi nauraa kenellekään hänen ulkonäöstään. Muuten naurat itsellesi, koska olet samanlainen kuin hän ja koska hän on myös ihminen. Vaikka olisit tyttö tai poika, olet samanlainen. Kaikki ovat samanlaisia. Jos olet poika, voit harrastaa balettia ja jos tyttö, voit harrastaa jääkiekkoa.

Viena Kurttila, 9 vuotta, Arabian peruskoulu