Yhdysvalloille on taas aika valita uusi presidentti ja Barack Obaman täytyy luopua tehtävistään.

Yhdysvaltain vaalit ovat mielestäni pitkä prosessi. Ensin äänestettiin ehdokkaat puolueiden sisällä. Tänä vuonna finalisteina ovat Hillary Clinton ja Donald Trump. Clinton edustaa demokraatteja ja Trump republikaaneja. Ne ovat kaksi Yhdysvaltain isointa puoluetta. Presidentti valitaan marraskuun puolivälissä, mutta nimitetään virallisesti presidentiksi vasta tammikuussa.

Itse haluaisin, että Hillary voittaa, mutta parasta olisi että Obama saisi olla vielä yhden kauden. Se ei tietenkään ole mahdollista, koska hän on ollut jo kaksi kautta. Toisaalta, jos Clinton voittaa se voisi tuntua epäreilulta, sillä hänen miehensä Bill Clinton on jo ollut presidentti, ja Hillary on jo silloin saanut vaikutusvaltaa.

Kuitenkin Hillary olisi paljon parempi vaihtoehto kun Trump, sillä Trump kannattaa oikeastaan kaikkea epätasa-arvoista, ja jos hän pääsisi presidentiksi, se olisi huonoksi koko maailmalle. Trumpilla ei myöskään ole kokemusta politiikasta. Tuntuu että hän lähti mukaan vaaleihin vain vitsillä. Toivon silti, että tuleva presidentti hoitaa tehtävänsä yhtä hyvin kuin Barack Obama.

Enni Lakka, 13 vuotta, Pasilan peruskoulu