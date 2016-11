Miksi pitää ostaa aina samanlaisia vaatteita kuin muilla on? Nuorilla on aina sama ensimmäinen ajatus mielessä shoppailemaan mennessä: ”Mitkä ovat uusimpia hittituotteita mitä kaikilla muilla on?” Miksi pitäisi olla aina samanlainen kuin joku muu, tai tässä tilanteessa kaikki muut? Mielestäni kaikkien pitäisi uskaltaa pukeutua ja ostaa juuri niitä vaatteita kuin haluavat, koska vaatteet ovat myös osa persoonallisuutta. Ne todella kertovat siitä kuka tai millainen olet.

Nyt tässä kumminkin tullaan siihen, että nuoret eivät välttämättä uskalla pukeutua miten haluavat, sillä pelkäävät joko kiusatuksi tulemista tai ovat jo olleet sitä. Joillekin massavaatteet saattavat siis olla helpotus, mutta ei se mielestäni niin saa mennä, että pukeudut joka päivä sellaisiin vaatteisiin, missä miellyttäisit muita tai joissa sinut hyväksyttäisiin. Ihan kuin eläisit elämää jollekin muulle kuin itsellesi. Myönnän, pidän itsekin massavaatteita, mutta en pidä sitä minään tärkeänä asiana.

Toinen asia minkä olen huomannut tyttöjen keskuudessa, on se, että tytöt saattavat suuttua toisilleen jos toinen on ostanut samanlaisen vaatteen kuin itsellään on. Kaikkien pitäisi ymmärtää, että tuskin tulee olemaan ainut vaatteen kantaja. Ihan varmasti jollakin muulla on sama vaate.

Massavaatteet ovat tuoneet tarpeen jopa kilpailla samoista vaatteista, mikä minusta on hassua. Minusta tuntuu, että se on luonut myös nuorille sellaisen kuvan, että on itsestäänselvyys ostaa aina ne uudet hittivaatteet. Ymmärrän, että jotkut massavaatteet ovat vain niin hienoja, että ne on pakko saada, mutta ei saisi unohtaa kumminkaan sitä omaa persoonallisuutta ja tyyliä.

Julia Kottila, 15 vuotta, Sotungin koulu