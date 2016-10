Minusta ihmisten pitäisi perehtyä enemmän kasvissyöntiin. Kasvissyöjät eivät syö lihaa eikä kalaa. On myös välimuotoja, esimerkiksi pescovegetarismi, joka tarkoittaa sitä ettei syö lihaa tai siipikarjaa, mutta syö kalaa. Joillain on mielestäni ihan väärä käsitys kasvissyönnistä. Jotkut saattavat ajatella kasvissyöjien syövän vaan salaattia. No, niin se ei ole.

Kasvissyönnin ei tarvitse olla vain salaatin syömistä tai proteiinien puutetta, se voi olla hauskaa! Voit kokeilla erilaisia reseptejä ja uusia ruoka-aineita. Kauppoihin on lähivuosien aikana tullut paljon lihankorvikkeita, jotka esittävät lihaa, mutta eivät sisällä sitä. Tuskin huomaat eroa lihan ja niiden välillä!

On turha väittää, että kasvissyönnissä ei saisi tarpeeksi niitä ravintoaineita mitä ihminen tarvitsee, koska tutkimusten mukaan kasvissyönti on terveellisempää kuin sekasyönti. Eli, kasvissyöjäksi ei tarvitse ryhtyä heti, vaan lihan syömistä voi vähentää!

Jos haluat tehdä maailmasta paremman paikan ja tehdä eläimet iloisiksi, ehdota vaikka vanhemmillesi, että voisitte kokeilla lihankorviketta kun teette spagetti bolognesea, tai tilaa vaikka ravintolassa kasvisruokaa. Pienilläkin asioilla voi olla todella iso merkitys!

Veela Valtere, 13 vuotta, Pasilan peruskoulu