Tänään perjantaina useat työpaikat ympäri Suomen avaavat ovensa lapsille. Ajatuksena on, että vanhemmat voisivat ottaa lapsensa mukaan töihin.

Lapsien on hyvä päästä kokemaan, millaista työnteko on. Myös työpaikkojen on hyvä nähdä työntekijöidensä lapsia.

Niinpä lasten oikeuksien viikolla vietetään Lapsi mukaan töihin -päivää. Oletko sinä koskaan käynyt vanhempiesi työpaikoilla?