Kun ope ragee somevideolla

Helsinkiläisessä alakoulussa osa oppilaista on viime viikkoina yrittänyt ärsyttää opettajiaan. Tavoitteena on ollut saada opettaja menettämään malttinsa, kuvata tilanne videolle ja julkaista se sosiaalisessa mediassa. Haaste on tullut tunnetuksi nimellä ope ragee, mikä tarkoittaa opettajan raivoamista.

Periaatteessa koulussa kuvaamisessa ei ole mitään väärää, mutta kiusoitteluun ei silti kannata ryhtyä. Opettajat tekevät töitä koulussa opettaakseen meille tärkeitä taitoja, joten on todella ikävää yrittää ärsyttää heitä.

Siksi on paljon parempi, että kaikki yrittävät käyttäytyä koulussa parhaansa mukaan. Kiusaaminen ei ole koskaan hyväksyttävää, oli kyseessä sitten opettaja tai oppilas. Yritetään jättää rageilut väliin koulussa!