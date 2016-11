Koulukirjan teko on pitkä prosessi

Tavallisen kirjan kirjoittaa usein yksi kirjailija apunaan mahdollisesti kuvittaja. Koulukirjan kanssa tilanne on toinen, mukana on useita henkilöitä vastaamassa eri osa-alueista.

Koulukirjaa tehdessä täytyy myös huomioida, että kyseessä on oppikirjakäyttöön tuleva teos. Sisältöjä suunnitellessa tekijät joutuvat pohdimaan sisältöjä niin, että ne vastaavat opetussuunnitelman tavoitteita.

Englannin opiskeluun tarkoitettua Go For It -kirjasarjaa tekevässä ryhmässä on yksi äidinkielenään englantia puhuva henkilö sekä neljä englanninopettajaa.

”Meidän tekijäryhmässä on yhteensä viisi tekijää”, oppikirjailija Pauliina Kanervo kertoo.

”Meillä on myös äänitysasiantuntija, studio- ja videoihmiset ja sitten ystävät jotka tekevät kokeita ja sellaista. Luku on siis lähempänä viittätoista kuin viittä”, täydentää Paul Westlake.

Ryhmän suuri koko luo haasteita, kaikilla on runsaasti omia ideoita jotka on sitten sovitettava yhteen. Kirjan valmistuminen viekin jopa seitsemän vuotta, ennen kuin se päätyy koululaisten käsiin. Yhteistyö on kuitenkin sujunut hyvin.

”Yleensä meillä on kyllä yhteistyö sujunut hyvin ja koetaan, että ollaan saatu oikein hauska ja reipas enkun kirjan tehtyä”, Pauliina Kanervo vakuuttelee.

