Miten valmistautua yläkoulua varten?

Lasten uutiset

Yläasteelle Yläasteelle

siirtyminen on jännittävää aikaa. Koulurakennus, opettajat ja kaverit saattavat vaihtua, uusia oppiaineita alkaa ja oman vastuun määrä kasvaa. Tammikuussa monella on edessään juuri tähän yläkouluun hakeminen.Seiskaluokalle siirtyessä minua jännitti eniten uusien kaverien saaminen. Pian huomasin tämän kuitenkin olevan turha huolenaihe. Sain nopeasti kavereita, vaikka olinkin luonteeltani ujomman puoleinen. Kannattaa muistaa, että et ole ainoa, joka jännittää yläasteen alkua. Muut ovat samassa asemassa, joten kannattaa rohkeasti mennä juttelemaan uusille luokkakavereille.Yläasteella myös oman vastuun määrä kasvaa. Läksyjen tekemisestä pitää itse pitää huolta. Yläaste on kuitenkin hauskaa aikaa, jolloin kehittyy sekä opiskelijana, että ihmisenä, joten turhat huolet pois!