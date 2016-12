Lasten uutiset

kuulin, että Lasten uutiset on ehdolla vuoden parhaaksi lasten- ja nuortenohjelmaksi Kultainen Venla -gaalassa.Kilpailun finaalipaikka oli minulle iloinen yllätys. On hauska huomata, että maaliskuussa aloittanut ohjelmamme on ollut monen mieleen.Palkintoja tärkeämpää on kuitenkin se, että yleisömme on tyytyväinen. Paras palkinto meille Lasten uutisia tekeville on, että uutisia lukevat ja katsovat koululaiset ovat tyytyväisiä.toivoisin, että kertoisitte meille, minkälaisia uutisia te haluaisitte lukea ja katsoa! Tällä tavalla me voimme tehdä Lasten uutisista paremmat.Lasten uutiset jää tauolle joulun ajaksi, mutta palaamme lehteen taas ensi vuoden alussa, 6.1.2017. Sillä välin voitte laittaa meille palautetta instassa ja snäpissä tai sähköpostilla osoitteeseen lastenuutiset@hs.fi. Hyvää joulua!