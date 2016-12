Neljä kuukautta Shanghaissa – ”nyt koulu on jopa helpompaa kuin Suomessa”

Lasten uutiset

Terveisiä Kiinasta!

asunut täällä jo 4 kuukautta, ja täällä on ihan kivaa joskus.Minun kouluni on erilaista. Se on amerikkalainen koulu, eli siis ei ollenkaan pulpetteja vaan lokerikot, ja ei ollenkaan omia opettajia, koska siellä on eri luokissa eri opettajat.Kun menin ensimmäisenä koulupäivänä kouluun niin tuntui, että minä en ikinä oppisi englantia kunnolla, ja että minulla tulisi aina todella paljon läksyä. Nyt koulu on kuitenkin jopa helpompaa kuin Suomessa ja minulle ei tule enää niin paljon läksyjä.on kahdeksan ainetta: jousisoittimet, liikunta, Kiina, matikka, kemia, yhteiskuntaoppi, englanti ja taide. Minun lempiaineita ovat englanti ja liikunta muut ovatkin sitten jo niitä vaikeimpia.Kiinalainen liikenne on ihan erilainen kuin suomalainen. Täällä pitää ajaa mopoilla ja pyörillä autotiellä, ja autot on ihan hulluja. Isoveljeni saa kohta mopon niin joudun kulkemaan yksin kouluun.Tulen kohta Suomeen ja odotan innolla, että pääsen näkemään kaikki minun kaverini.