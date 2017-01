Uusi Onneli ja Anneli on salaperäinen ja hauska – voita liput elokuvan ensi-iltaan tähtien kanssa

Lasten uutiset

”Se on

Nyt kesällä

Arvomme kaikkien vastaajien kesken kaksi perhelippupakettia kutsuvierasensi-iltaan 17.1.2017 Helsingin Tennispalatsissa (paketti sisältää viisi lippua). Arvonta suoritetaan 9.1.2017. Yksi henkilö voi osallistua vain kerran. Olemme yhteydessä voittajiin sähköpostitse. Kilpailun yhteydessä jätettyjä yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Osallistumalla hyväksyt kilpailun säännöt.