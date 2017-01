Miten valeuutisen erottaa oikeasta uutisesta?

Lasten uutiset

Totta vai tarua? – Osaatko tunnistaa oikean uutisen väärästä?

Uutisiin on hyvä suhtautua varovaisuudella: kaikki uutiset, joihin mediassa törmää, eivät pidä paikkaansa. Tällaisia uutisia kutsutaan esimerkiksi vale- tai feikkiuutisiksi.



Joskus voi olla vaikeaa tietää, voiko uutiseen luottaa. Sanomalehtiviikon kunniaksi teimme videon, joka auttaa sinua erottamaan valeuutisen oikeasta uutisesta.



Sanomalehtiviikkoa on vietetty helmikuussa säännöllisesti vuodesta 1995 alkaen. Helsingin Sanomat ja Lasten uutiset tarjoavat viikon ajan kiinnostavia aiheita, joita voi käsitellä muun muassa koulujen oppitunneilla. Viikon on tarkoitus toimia opetuksen ja mediakasvatuksen tukena.