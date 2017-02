Tiskiharja ja imuri pitää välillä ottaa esille

Lasten uutiset

Kotityöt

mielestäni imuroiminen on kivaa. On mukava seurata, kuinka lika ja pöly päätyvät pois lattialta ja katoavat imurin pölypussin sisään.Moni muu on asiasta varmasti toista mieltä, sillä kotitöitä ei yleisesti pidetä kovinkaan hauskoina tehtävinä. Itsekään en tykkää tiskaamisesta, mutta jos haluaa syödä puhtailta astioilta, tiskiharjaan on välillä tartuttava.on siis hoidettava, vaikka ne eivät olisikaan kovin kivoja. Siksi Arabian peruskoulun 5B-luokka on yrittänyt tehdä kotitöiden hoitamisesta helpompaa. Luokka on mukana hankkeessa, jossa se on ideoinut muun muassa siivoukseen liittyviä keksintöjä.Viikon uutislähetyksessä selviää, millaisia nämä arjen askareita helpottavat ideat ovat.