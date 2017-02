Lastensairaala pelasti pienen virtahevon

Lasten uutiset

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Yhdysvaltalainen lastensairaala on pelastanut keskosena syntyneen virtahevonpoikasen. Fiona-nimen saanut virtahepo syntyi Cincinnatin eläintarhassa tammikuussa, kuusi viikkoa liian aikaisin.



Virtahepoa on siksi ruokittu tuttipullon avulla, mutta viime viikolla se alkoi kieltäytyä pullosta. Syy siihen saattoi olla hampaiden puhkeaminen, joka teki imemisen epämukavaksi, eläintarhan blogissa pohditaan.



Sen jälkeen poikanen joutui nestehukkaan. Onneksi kaksi viereisen lastensairaalan työntekijää tuli viikko sitten avuksi eläintarhaan. He toivat erikoisvarusteet, joihin kuuluu ultraäänilaite. Siten Fionaa voidaan ruokkia suoneen asennetun letkun kautta.



Saatuaan nestettä Fiona alkoi no­peasti näyttää toipumisen merkkejä.