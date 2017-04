”Suomi on aika varakas maa”

Lasten uutiset

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Rahaa voi ansaita työstä, perinnöstä, osakkeista, sijoittamisesta. Suomalaisten varallisuus on tuplaantunut noin 30 vuodessa. Suomessa oli 1990-luvulla lama.



Varallisuus nousee, kun on hyvä koulutus. Hyvästä koulutuksesta saa hyvän työn. Voit omistaa eri asioita: maata, taloja, rahaa, tavaroita, yhtiöitä, osakkeita.



Suomen talous ei ole parhaalla päällä. Se kyllä nousee pikkuhiljaa. Suomalaisilla on noin 28 000 euroa säästössä. Pari suomalaista yritystä: Fazer, Nokia, Rovio. Suomen rikkain ihminen on Antti Herlin.



Suomen valtiolla oli säästössä noin 5,3 miljardia euro vuonna 2016. Vuonna 1917 Suomella oli noin 3,1 miljoonaa euroa.



Suomi ei ollut ennen kovin varakas, mutta nyt Suomi on aika varakas. Tosin kyllä Suomella voisi paremmin mennä.



Ilkka Hietanen, 10 vuotta, Espoo