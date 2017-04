Lasten uutiset

Perjantaina iltapäivällä Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa tehtiin ikävä isku. Mies ajoi keskustassa kuorma-autolla ihmisten päälle ja törmäsi lopulta Åhléns-tavarataloon.



Neljä ihmistä kuoli ja 15 loukkaantui.



Kyseessä on terrori-isku. Terroristit pelottelevat ihmisiä ja tekevät väkivaltaisia tekoja voidakseen vaikuttaa päätöksentekoon.



Ruotsin poliisi on tehnyt iskun jälkeen paljon töitä, jotta syylliset saadaan vastuuseen.



Poliisi on pidättänyt miehen, jonka epäillään ajaneen autolla väkijoukkoon. Mies on kotoisin Uzbekistanista. Hän oli hakenut Ruotsin valtiolta lupaa jäädä maahan, mutta oli saanut kielteisen päätöksen viime vuonna.



Sunnuntaina poliisi pidätti myös toisen henkilön epäiltynä terroriteosta.



Tapahtumapaikan lähistöllä järjestettiin sunnuntaina mielenosoitus. Sergelin tori täyttyi kukkamerestä ja tuhansista ihmisistä, jotka kokoontuivat paikalle kunnioittamaan iskun uhreja ja puolustamaan yhtenäistä kaupunkia.



Surusta huolimatta tukholmalaiset halusivat näyttää, etteivät he pelkää julkisia paikkoja tai isoa väkijoukkoa.



Jos tapahtuma mietityttää tai pelottaa sinua, voit puhua siitä vanhemmillesi tai jollekin toiselle luotettavalle aikuiselle.