The Boss Baby -elokuvassa 7-vuotias Tim elää normaalia elämää kunnes kuvioihin astuu perheen uusi vauva.



Timin upouusi pikkuveli ei kuitenkaan ole ihan tavallinen vauva, sillä hän käyttää pukua, osaa puhua ja kaiken lisäksi työskentelee isossa vauvoja tuottavassa yrityksessä.



Yritys on kuitenkin vaarassa tuhoutua ja Tim ja vauva lähtevät yhteisvoimin pelastamaan sitä.



The Boss Baby on hauska ja tapahtumarikas elokuva, jossa vilinää riittää. Elokuvassa on paljon hauskoja kohtauksia ja hahmoja, jotka saivat minut nauramaan. Juoneltaan elokuva on hyvin hupaisa ja aika villi.



Mielestäni joissain kohdin elokuvaa touhuaminen yltyy jopa liian hurjapäiseksi. Kaiken temmellyksen keskeltä löytyy kuitenkin hieno ajatus siitä, kuinka tärkeä oma perhe todellisuudessa on ja miksi sitä tulee arvostaa.



Kirjoittaja on Lasten uutisten 16-vuotias harjoittelija.